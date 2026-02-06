Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Για χρόνια κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να χαλάσει η εικόνα των Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια την είχαν «χτίσει» με προσοχή, μετατρέποντας την οικογένειά τους σε ένα brand εκατομμυρίων.

Ωστόσο, λογάριαζαν χωρίς τον… Μπρούκλιν. Αυτό που αρχικά φάνηκε σαν μια παρεξήγηση μετατράπηκε σε μια κόντρα που έχει μεταμορφωθεί σε πόλεμο. Και κανείς από τις δύο πλευρές δεν μοιάζει αποφασισμένος να κάνει πίσω – ίσως και να μην υπάρχει γυρισμός πλέον.

Από τη μια ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια κρατούν χαμηλό προφίλ για αυτή την οικογενειακή διαμάχη, αποφεύγοντας τα λόγια και τις υπερβολές. Από την άλλη ο wannabe σεφ κάνει τα πάντα για να δείξει σε όλους ότι το «κεφάλαιο γονείς» έχει κλείσει για αυτόν μια και καλή.

Έτσι, μετά το online ξέσπασμά του τον περασμένο μήνα, όπου έβγαλε τους γονείς στα… μανταλάκια, τώρα αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Και το έκανε όπως αρμόζει σε έναν 26χρονο στην εποχή των φασαίων.

Brooklyn Beckham REMOVES tattoo tribute to his father Sir David in another crushing blow after his scathing statement where he declared he did not want to reconcile with his family https://t.co/90rVurRqiX — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 5, 2026

Σύμφωνα με τη Sun, ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του στο δεξί μπράτσο του. Εκεί που είχε «χτυπήσει» τη λέξη DAD (Μπαμπάς), πλέον έκανε διάφορα άλλα σχήματα από πάνω ώστε να μην φαίνεται.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το 26χρονο nepo baby καλύπτει ένα τατουάζ αφιερωμένο στην οικογένεια – πριν από μερικούς μήνες είχε κάνει κάτι αντίστοιχο σε αυτό που είχε στο στήθος του και έγραφε «mama’s boy».

Κι όλα αυτά σε μια περίοδο που στον «πόλεμο» μπήκαν και οι γονείς της Νίκολα Πελτζ. Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της Νέλσον Πελτζ, όταν ρωτήθηκε για τη ρήξη στην οικογένεια του Μπρούκλιν, απάντησε:

«Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι για να αναλυθεί εδώ σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου, ο Μπρούκλιν, είναι υπέροχος και εύχομαι να έχουν έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».

* Κεντρική φωτογραφία: victoriabevkham / Instagram