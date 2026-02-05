magazin
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05 Φεβρουαρίου 2026, 08:30

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Για χρόνια ολόκληρα είχαν καταφέρει να «χτίσουν» την εικόνα της τέλειας οικογένειας. ‘Όμορφοι, χαμογελαστοί, διάσημοι, το όνομά Μπέκαμ είχε γίνει συνώνυμο της επιτυχίας. Όπως αποδείχθηκε, μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ότι έφτιαχναν τόσο καιρό ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, διαλύθηκε μέσα σε μερικούς μήνες χάρη στον Μπρούκλιν. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας, από την περασμένη άνοιξη άρχισε να απομακρύνεται και πριν από λίγες εβδομάδες «ξέσπασε» online εναντίον των γονιών του.

Η κόντρα ανάμεσα στα μέλη των Μπέκαμ είναι τόσο μεγάλη, που πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί το χάσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει, και τόσο οι Ντέιβιντ – Βικτόρια όσο και ο Μπρούκλιν έχουν παράλληλα να ασχοληθούν με τις δουλειές τους.

Κάπως έτσι, πριν από λίγες ημέρες ο 50χρονος πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στη Ντόχα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και κατά την διάρκεια μιας εξόδου του, μπήκε στην κουζίνα ενός εστιατορίου, αναλαμβάνοντας χρέη… σεφ.

Το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να γράφει «νέα δουλειά» και σύντομα έγινε viral.

Και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι τρολάρει τον γιο του, ο οποίος είναι γνωστός wannabe σεφ του διαδικτύου. Σαν να του δίνει μαθήματα μαγειρικής.

Μάλιστα, δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από την ημέρα που ο Μπρούκλιν πόσταρε στις πλατφόρμες του το τελευταίο του βίντεο, παρουσιάζοντας την σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ – μόνο, που είχε ξεχάσει να αγοράσει σπαγγέτι.

Τουλάχιστον, αν δουν ότι η κόντρα τους δεν λύνεται με τα λόγια, τότε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους στην κουζίνα του MasterChef. Δεν είναι κακή ιδέα – και θα έκανε νούμερα.

