Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.
Οι σχέσεις ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τα υπόλοιπα μέλη των Μπέκαμ έχει καταστραφεί εντελώς τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό που ξεκίνησε ως μια παρεξήγηση μετατράπηκε σε έναν αιματηρό πόλεμο, που έχει χαλάσει την εικόνα της δεύτερης πιο αγαπημένης οικογένειας της Αγγλίας.
Κι αν κάποιος πίστευε ότι η κατάσταση δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη, έρχονται τα παιδιά των Βικτόρια και Ντέιβιντ να τον διαψεύσουν.
Ενώ ο Κρουζ Μπέκαμ έριξε «γέφυρες συμφιλίωσης» στον Μπρούκλιν την περασμένη εβδομάδα -έστω και χωρίς επιτυχία- ο μεσαίος αδερφός φαίνεται να μην ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.
Ο Ρόμεο έριξε λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά που καίει τους Μπέκαμ εδώ και έναν χρόνο, κάνοντας ένα μεγαλοπρεπέστατο like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.
Όλα ξεκίνησαν όταν η influencer Ash Cantley πόσταρε στο Instagram ένα βίντεο με τίτλο «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια προσπαθούν να σώσουν τον γιο τους», που υποστηρίζει ότι υπεύθυνη για αυτόν τον πόλεμο είναι η σύζυγος του Μπρούκλιν.
«Η Νίκολα είναι το πρόβλημα. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ προσπάθούν να σώσουν τον γιο τους. Σίγουρα εκείνη έβαλε τον Μπρούκλιν να κάνει αυτές τις δηλώσεις» λέει μεταξύ άλλων η influencer, που δεν διστάζει να αποκαλέσει την Πελτζ «μ@λ@κισμένη».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 23χρονο μοντέλο δεν έχασε την ευκαιρία, κάνοντας like στην ανάρτηση και δείχνοντας ξεκάθαρα τις σκέψεις του, έστω κι αν δεν χρειάστηκε να μιλήσει.
Και είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα αρέσει στον Μπρούκλιν. Μάλλον πάμε για νέα unfollow στα social media.
