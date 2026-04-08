Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Το New York Magazine δημοσίευσε άρθρο για τη ρήξη των Μπέκαμ και την «προδοσία του πρωτότοκου» Μπρούκλιν που πλέον είναι ο κύριος της κυρίας Πελτζ. Ωστόσο δεν αναπαράγει τα σενάρια και τις υποθέσεις που έχουν αναπαραχθεί μέχρι τώρα.

Το περιοδικό υποστηρίζει πως ο Μπέκαμ έχει πάρει την οριστική του απόφαση στη μάχη μεταξύ της φήμης και της οικονομικής παντοδυναμίας.

Ενώ οι γονείς του, παρά την παγκόσμια αναγνώριση, είναι αναγκασμένοι να συμμετέχουν διαρκώς σε διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες για να διατηρήσουν την επιρροή τους, ο Μπρούκλιν βρήκε καταφύγιο στην αμύθητη περιουσία του Νέλσον Πελτζ, η οποία εκτιμάται στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια γράφει η Bridget Read.

Ο αμύθητος πλούτος των Πελτζ είναι αυτός που έχει επιτρέψει στον Μπρούκλιν να αποστασιοποιηθεί από το λεγόμενο Brand Beckham, χωρίς να χρειάζεται πλέον να ποζάρει δίπλα στα αδέλφια και τους γονείς του για να εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες.

Η ανάλυση της Read επισημαίνει ότι για τους Πελτζ, η οικονομική επιτυχία ή η αποδοχή του κοινού δεν είναι παράγοντες που καθορίζουν τις ζωές τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν οποιοδήποτε εγχείρημα επιθυμούν οι κληρονόμοι τους.

Αντικαθιστώντας τη μία δυναστεία με μια άλλη, ακόμα πλουσιότερη, ο Μπρούκλιν εξασφάλισε το χρυσό εξιτήριο από την πατρική ομηρία, γράφει το άρθρο.

Ο πρωτότοκος των Μπέκαμ εξασφάλισε μια ζωή όπου η διασημότητα και η αφθονία είναι δεδομένες, χωρίς να απαιτείται η «ταπεινή» προσπάθεια για προώθηση προϊόντων που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των γονιών του.

«Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι στη μάχη της ολιγαρχίας εναντίον της φήμης, ο Μπρούκλιν στοιχημάτισε στην ολιγαρχία», γράφει το άρθρο, σημειώνοντας ότι η περιουσία του πεθερού του Πέλτζ εκτιμήθηκε από το Forbes σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα και η επιρροή αυτού του μεγέθους σημαίνουν ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαινομενικά δεν χρειάζεται πλέον να ποζάρει για φωτογραφίες μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια του για να προωθήσει δημόσια προβολή και υποστήριξη.

«Οι ίδιοι οι γονείς του γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διατήρηση της διασημότητας σήμερα είναι ένα εξαντλητικό, αδιάκοπο παιχνίδι, ακόμη και στην κορυφή», αναφέρει το αφιέρωμα με τίτλο What Broke the Beckhams?

«Για ποιον άλλον λόγο άνθρωποι τόσο αγαπημένοι και διάσημοι θα έπρεπε ακόμα να βιντεοσκοπούν διαφημίσεις της Uber Eats που αναφέρονται στις μέρες δόξας τους; Πουλάνε σνακ φρούτων στο Target;»

Στην περίφημη ανάρτησή του στο Instagram Story νωρίτερα φέτος, επικαλούμενος την οικογένειά του και λέγοντας ότι «δεν ήθελε να συμφιλιωθεί» μαζί τους, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παρακάλεσε:

«Η σύζυγός μου και εγώ δεν θέλουμε μια ζωή που διαμορφώνεται από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

Η αντικατάσταση ενός πλούσιου πατέρα με έναν άλλον ακόμη πιο ισχυρό προφανώς και φροντίζει ακριβώς αυτό, καθώς ο Πελτζ είναι πλέον σίγουρος για τη διασημότητα και τον πλούτο του χωρίς καμία απρεπή διαφημιστική κίνηση.

«Οι Πελτζ είναι τόσο πλούσιοι που μπορούν απλώς να πληρώσουν για όλα – οι κριτικές, η οικονομική επιτυχία ή η δημόσια λατρεία δεν ορίζουν ό,τι αποφασίζουν να κάνουν οι κληρονόμοι του Nέλσον με τη ζωή τους», συνεχίζει το αφιέρωμα.

Αποτέλεσμα; Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μια νέα επιχείρηση εστίασης, το Beck’s Buns, και η Bunny Films, η εταιρεία παραγωγής ταινιών της συζύγου του Nίκολα, έχει στα σκαριά δύο ακόμη ταινίες. Και αυτή είναι μόλις η αρχή της νέας του πλούσιας ζωής.

«Προς το παρόν, ο Μπρούκλιν φαίνεται ικανοποιημένος που ζει ως σχεδόν σύζυγος πλήρους απασχόλησης. Η Νίκολα τους αγόρασε ένα νέο σπίτι αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς το 2024. Έχουν κάνει διακοπές στο Μοντεσίτο και έχουν πιει μπουκάλια κρασιού αξίας 2.000 δολαρίων.

Η κατάσταση ομηρίας του, αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο, δεν μοιάζει να είναι δυσάρεστη. Αν και ο Μπρούκλιν έχει κάποιες εμφανίσεις επί πληρωμή στο πρόγραμμά του, όπως το μαγείρεμα για μια εμπειρία Airbnb και η παρακολούθηση εγκαινίων εστιατορίου στο Λας Βέγκας, έχω ακούσει ότι κυρίως κάνει τον σοφέρ της Νίκολα» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους.

«Όταν ταξιδεύει για γυρίσματα, ακολουθεί. Κάποιος που πρόσφατα συνεργάστηκε σε μια εκδήλωση μαζί του είπε ότι ήταν γλυκός, αλλά έφυγε μόλις μπορούσε. Ο τύπος είναι ερωτευμένος. Ήταν σαν, «Πρέπει να πάω να βγω με τη γυναίκα μου»».

«Σύζυγος για μια ζωή», έγραψε η Nίκολα στο Instagram ένα χρόνο μετά τον γάμο τους. Ίσως λέει απλά την αλήθεια.