Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα, μετά την Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας

Μετά την Ύδρα, όπου ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα την Τρίτη 3 Μαρτίου, ακολουθεί η Αττική και η Εύβοια.

Χθες γυρίστηκε μία από τις βασικές σκηνές της ταινίας στην ιστορική ταβέρνα Lulu Tavern, την πρώτη ταβέρνα του νησιού που λειτουργεί από το 1865. Εκεί πραγματοποιήθηκε η σκηνή κατά την οποία τραυματίζεται η κόρη του ήρωα, με τα γυρίσματα να διαρκούν αρκετές ώρες.

Κατά τη λήξη των γυρισμάτων οι υπεύθυνοι της χολυγουντιανής παραγωγής ευχαρίστησαν τους κατοίκους του νησιού αλλά και όλους τους Έλληνες κομπάρσους που βοήθησαν αυτές τις μέρες.

Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα

Παράλληλα, ο χολιγουντιανός σταρ μαζί με την παραγωγή της νέας του ταινίας κάνουν μία ενδιάμεση στάση στην Χαλκίδα, ανάμεσα στην Ύδρα και τη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», ο ηθοποιός θα φτάσει στην πόλη μέσω θαλάσσης την Πέμπτη 5 Μαρτίου και αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κατάλυμα στο οποίο θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πιτ.

Πού θα γίνουν τα νέα γυρίσματα

Οι σκηνές της πρόκειται να γυριστούν στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Χαλκίδας, με την προετοιμασία του χώρου και της ευρύτερης περιοχής να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρά την κινητοποίηση που απαιτεί μία τέτοια παραγωγή, τα δρομολόγια του τρένου δεν αναμένεται να τεθούν σε παύση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι σκηνές στην πρωτεύουσα της Εύβοιας, η παραγωγή θα μετακινηθεί προς την Αττική και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη. Εκεί, ο Μπραντ Πιτ θα συνεχίσει τα γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σκηνών επί ελληνικού εδάφους.

Η ταινία «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και υπήρξε υποψήφιο για το έγκριτο βραβείο Booker.