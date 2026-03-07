magazin
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Fizz 07 Μαρτίου 2026, 12:45

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι Ιάπωνες το τρώνε κάθε μέρα και προστατεύει την καρδιά τους

Οι Ιάπωνες το τρώνε κάθε μέρα και προστατεύει την καρδιά τους

Spotlight

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον χθες το μεσημέρι, όταν ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders».

Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00, ο σταρ του Χόλιγουντ κατέβηκε από το αυτοκίνητό του έξω από το δημαρχιακό μέγαρο. Δεκάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες, κρατώντας κινητά τηλέφωνα για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Ο ίδιος εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος. Πριν κατευθυνθεί προς το εσωτερικό του κτιρίου, έκανε έναν μικρό γύρο για να χαιρετήσει τον κόσμο, λέγοντας απλά: «Γεια σας, παιδιά».

Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η πλατεία και η γύρω περιοχή είχαν ήδη διαμορφωθεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.

View this post on Instagram

A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Το δημαρχείο μετατράπηκε σε κινηματογραφικό πλατό

Από νωρίς το πρωί, το τεχνικό συνεργείο της παραγωγής είχε εγκατασταθεί στο δημαρχείο της Αθήνας, μεταφέροντας συνεχώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των σκηνών της ταινίας γυρίζεται στον χώρο του Ληξιαρχείου, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στο υπόγειο πάρκινγκ του δημαρχείου, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Οι αίθουσες του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν ως βασικοί χώροι γυρισμάτων μέχρι το απόγευμα, με το συνεργείο να κινείται συνεχώς μεταξύ των διαφορετικών σημείων του δημαρχιακού μεγάρου.

Παράλληλα, η παραγωγή φέρεται να λειτουργεί υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, γεγονός που περιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις σκηνές που γυρίζονται και τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται.

Το ενδιαφέρον του κόσμου

Η παρουσία του ηθοποιού προκάλεσε ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από την πλατεία Κοτζιά. Πολλοί περαστικοί αλλά και εργαζόμενοι της περιοχής στάθηκαν για να δουν από κοντά τον χολιγουντιανό σταρ.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και μέσα στο δημαρχείο, όπου εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις εισόδους του κτιρίου για να τον δουν κατά την άφιξή του.

Η αναχώρηση μετά τα πολύωρα γυρίσματα

Τα γυρίσματα κράτησαν αρκετές ώρες. Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, ο Μπραντ Πιτ αποχώρησε από το δημαρχείο.

Καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, πλήθος θαυμαστών τον περίμενε και πάλι έξω από το κτίριο. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το όνομά του και τον φωτογράφιζαν με τα κινητά τους.

Παρά την πολύωρη παρουσία του στα γυρίσματα, ο ηθοποιός ανταποκρίθηκε στους χαιρετισμούς με χαμόγελο. Στο χέρι του κρατούσε έναν φάκελο που πιθανότατα περιείχε το σενάριο της ταινίας.

View this post on Instagram

A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν από την Ύδρα, όπου η παραγωγή παρέμεινε για αρκετές ημέρες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Χαλκίδα και πλέον πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Επόμενος σταθμός για το κινηματογραφικό συνεργείο αναμένεται να είναι η Νέα Μάκρη, ενώ ο ηθοποιός υπολογίζεται ότι θα παραμείνει στη χώρα για περίπου δύο ακόμη εβδομάδες, συνεχίζοντας τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής.

Headlines:
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι Ιάπωνες το τρώνε κάθε μέρα και προστατεύει την καρδιά τους

Οι Ιάπωνες το τρώνε κάθε μέρα και προστατεύει την καρδιά τους

Κόσμος
Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου

Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη στο σημερινό (7/3, 17:00) παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε τρεις αλλαγές στην αμυντική γραμμή.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ
FA Cup 07.03.26

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάνσφιλντ – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει απόψε στις 21:00 ώρα Ελλάδας την 18χρονη Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου τένις - Ρίχνονται στη μάχη Τζόκοβιτς και Αλκαράθ.

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι ώρες 07.03.26

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έως ότου ολοκληρωθεί η διοργάνωση Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026

Σύνταξη
Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)

Η μικρή Μάνσφιλντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Άρσεναλ στο Field Mill σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορία, πάθος και το άρωμα του αυθεντικού αγγλικού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο