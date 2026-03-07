Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον χθες το μεσημέρι, όταν ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders».

Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00, ο σταρ του Χόλιγουντ κατέβηκε από το αυτοκίνητό του έξω από το δημαρχιακό μέγαρο. Δεκάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες, κρατώντας κινητά τηλέφωνα για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Ο ίδιος εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος. Πριν κατευθυνθεί προς το εσωτερικό του κτιρίου, έκανε έναν μικρό γύρο για να χαιρετήσει τον κόσμο, λέγοντας απλά: «Γεια σας, παιδιά».

Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η πλατεία και η γύρω περιοχή είχαν ήδη διαμορφωθεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.

Το δημαρχείο μετατράπηκε σε κινηματογραφικό πλατό

Από νωρίς το πρωί, το τεχνικό συνεργείο της παραγωγής είχε εγκατασταθεί στο δημαρχείο της Αθήνας, μεταφέροντας συνεχώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των σκηνών της ταινίας γυρίζεται στον χώρο του Ληξιαρχείου, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στο υπόγειο πάρκινγκ του δημαρχείου, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Οι αίθουσες του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν ως βασικοί χώροι γυρισμάτων μέχρι το απόγευμα, με το συνεργείο να κινείται συνεχώς μεταξύ των διαφορετικών σημείων του δημαρχιακού μεγάρου.

Παράλληλα, η παραγωγή φέρεται να λειτουργεί υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, γεγονός που περιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις σκηνές που γυρίζονται και τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται.

Το ενδιαφέρον του κόσμου

Η παρουσία του ηθοποιού προκάλεσε ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από την πλατεία Κοτζιά. Πολλοί περαστικοί αλλά και εργαζόμενοι της περιοχής στάθηκαν για να δουν από κοντά τον χολιγουντιανό σταρ.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και μέσα στο δημαρχείο, όπου εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις εισόδους του κτιρίου για να τον δουν κατά την άφιξή του.

Η αναχώρηση μετά τα πολύωρα γυρίσματα

Τα γυρίσματα κράτησαν αρκετές ώρες. Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, ο Μπραντ Πιτ αποχώρησε από το δημαρχείο.

Καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, πλήθος θαυμαστών τον περίμενε και πάλι έξω από το κτίριο. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το όνομά του και τον φωτογράφιζαν με τα κινητά τους.

Παρά την πολύωρη παρουσία του στα γυρίσματα, ο ηθοποιός ανταποκρίθηκε στους χαιρετισμούς με χαμόγελο. Στο χέρι του κρατούσε έναν φάκελο που πιθανότατα περιείχε το σενάριο της ταινίας.

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν από την Ύδρα, όπου η παραγωγή παρέμεινε για αρκετές ημέρες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Χαλκίδα και πλέον πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Επόμενος σταθμός για το κινηματογραφικό συνεργείο αναμένεται να είναι η Νέα Μάκρη, ενώ ο ηθοποιός υπολογίζεται ότι θα παραμείνει στη χώρα για περίπου δύο ακόμη εβδομάδες, συνεχίζοντας τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής.