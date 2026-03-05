magazin
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα – Ακολουθεί το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αθήνα
Fizz 05 Μαρτίου 2026, 11:15

Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα – Ακολουθεί το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αθήνα

Ο Μπραντ Πιτ, τις τελευταίες ώρες, βρίσκεται στην Εύβοια για τη συνέχεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Vita.gr
Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα και έφτασε στη Χαλκίδα για το επόμενο στάδιο της παραγωγής, ενώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα βρεθεί στην Αθήνα.

Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός προς τον κόσμο.

Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα με θαλαμηγό

Ο διάσημος ηθοποιός πήγε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni», η οποία έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, λίγο μετά τις 05:00  σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ενώ θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων.

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Χαλκίδα μετά τις 17:00 το απόγευμα, όταν και θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ημέρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα δρομολόγια των τρένων θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, οι επιβάτες δεν μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του σταθμού, καθώς το κτίριο έχει παραχωρηθεί από την Hellenic Train στην παραγωγή της ταινίας για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Ακολουθούν γυρίσματα στην Αθήνα και τη Νέα Μάκρη

Ο Μπραντ Πιτ, μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα θα έρθει στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά.

Συγκεκριμένα εσωτερικοί χώροι του δημαρχείου Αθηναίων θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση των σκηνικών, ενώ πλανάται και το σενάριο της συνάντησης του δημάρχου Χάρη Δούκα με επιτελείο ή ακόμη και τον αστέρα του Χόλιγουντ.

Κατόπιν την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 12 και 13 Μαρτίου θα βρεθεί στη Νέα Μάκρη.

Τα γυρίσματα θα γίνουν έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου 8.

