Ο Μπραντ Πιτ στη δεκαετία του ’80: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη

Η Ελλάδα συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ, καθώς ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στη Νέα Μάκρη για την παραγωγή της νέας του ταινίας The Riders. Η κάμερα της εκπομπής του MEGA Buongiorno βρέθηκε εκεί, όπου «συνέλαβε» τον σταρ της μεγάλης οθόνης κατά την διάρκεια των γυρισμάτων σε γνωστό και ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου οι συντελεστές του φιλμ βρέθηκαν στη Νέα Μάκρη, με τον Μπραντ Πιτ να τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα. Όπως είπε η δημοσιογράφος Βασιλική Μπασιούρη, ο γνωστός ηθοποιός μπήκε από την πίσω είσοδο χωρίς να έρθει σε επαφή με τους δημοσιογράφους, ενώ μέσα στη μέρα θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα και σε εξωτερικούς χώρους της περιοχής.

Το ξενοδοχείο επιλέχθηκε καθώς η αισθητική του θυμίζει τη δεκαετία του ’80 – εποχή όπου διαδραματίζεται η υπόθεση του The Riders.

Μάλιστα, είναι ένα ξενοδοχείο που το κατά το παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα της πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της χώρας – ανάμεσά τους ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Γιώργος Μαρίνας, που «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης.

Τα γυρίσματα της ταινίας The Riders στη Νέα Μάκρη θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Τι γνωρίζουμε για το Riders

Η ταινία The Riders βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον. Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Φρεντ Σκάλι, έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι σε αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.