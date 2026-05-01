Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα
Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς - Επί ποδός η Τροχαία.
Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, καθώς έφυγε από την Αττική το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς.
Ειδικότερα, ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους.
Χωρίς προβλήματα στην Αθηνών – Λαμίας
Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.
Επί ποδός η Τροχαία
Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, από την Πέμπτη βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης.
Επίσης, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο συνολικά 50.069 οχήματα, ενώ αυτά προς Λαμία 37.758 οχήματα.
Αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων
Αυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων και στα διόδια Μαλγάρων, καθώς αρκετοί ήταν οι εκδρομείς που αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη προς κάποιο κοντινό προορισμό.
Μάλιστα, λόγω της αυξημένης προσέλευσης, χρειάστηκε το πρωί να ανοίξουν προσωρινά και οι εννέα λωρίδες κυκλοφορίας προς το ρεύμα εξόδου για διάστημα δύο έως τριών λεπτών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.
