Μαγνησία: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Ήταν πατέρας τριών παιδιών
Ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα - Το τροχαίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στο Διμήνι
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (17/8) στο Διμήνι Μαγνησίας, όταν 56χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Newspaper», παρά τη μάχη που έδωσε, στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ο άτυχος 56χρονος και πατέρας τριών παιδιών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου
Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, που διενεργεί προανάκριση.
Η είδηση του ξαφνικού χαμού του πάγωσε το Διμήνι. Ο 56χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, χάρη στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελαιοχρωματιστής, αλλά και για τον χαρακτήρα του.
