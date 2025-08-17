Μαγνησία: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Ήταν πατέρας τριών παιδιών

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (17/8) στο Διμήνι Μαγνησίας, όταν 56χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Newspaper», παρά τη μάχη που έδωσε, στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ο άτυχος 56χρονος και πατέρας τριών παιδιών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, που διενεργεί προανάκριση.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του πάγωσε το Διμήνι. Ο 56χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, χάρη στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελαιοχρωματιστής, αλλά και για τον χαρακτήρα του.