Μεσολόγγι: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρέτσινα Μεσολογγίου, με θύμα έναν 27χρονο οδηγό και έναν ακόμη τραυματία
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή Ρέτσινα Μεσολογγίου, όταν ΙΧ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τραγική κατάληξη για τον οδηγό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, ο 27χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε.
Στο ίδιο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών του οχήματος.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Μεσολογγίου.
