Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Εύβοια – Γλύτωσε η οικογένεια με μικρό παιδί

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στους δρόμους της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το evima.gr αυτοκίνητο το οποίο κατευθυνόταν στον περιφερειακό δρόμο των Πετριών στη Νότια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη και τούμπαρε στη μέση του κεντρικού δρόμου.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Αμέσως σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια με ένα παιδάκι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οδηγοί με διερχόμενα αυτοκίνητα μόλις είδαν το αυτοκίνητο να έχει ανατραπεί στη μέση του δρόμου σταμάτησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία και καταγράφει τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.