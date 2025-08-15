Βαρύ πένθος επικρατεί σε Αγρίνιο και Ορεινή Ναυπακτία για τον τραγικό θάνατο ενός 27χρονου έπειτα από τροχαίο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας ένα αγροτικό συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο, οδηγός του οποίου ήταν ο 27χρονος.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας, βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.