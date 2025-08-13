Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ στην Κερατέα – Νεκρή μια 61χρονη
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
- Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
- Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές – Ξεχώρισε η Renk Group
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
- Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη περιοχή της Κερατέας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.
Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
- Παναθηναϊκός: Η «συμφωνία» για Ουναΐ και η πραγματικότητα
- Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
- Ράτζκοφ ενόψει ΑΕΚ: «Μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς»
- Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
- Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει το πετρέλαιο
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις