Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ στην Κερατέα – Νεκρή μια 61χρονη

Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη περιοχή της Κερατέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.