Θεσσαλονίκη: Νεκρή 67χρονη σε τροχαίο στο ύψος της Ασπροβάλτας – Αυτοκίνητο την παρέσυρε μαζί με 11χρονη
Μηχανή παρέσυρε μία 67χρονη και την 11χρονη εγγονή της, οι οποίες κινούνταν στον δρόμο και συγκεκριμένα στο 90ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού.
Τροχαίο με μία νεκρή σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου λίγο μετά τις 12:00 στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.
Πιο συγκεκριμένα, μηχανή παρέσυρε μία 67χρονη και την 11χρονη εγγονή της, οι οποίες κινούνταν στον δρόμο και συγκεκριμένα στο 90ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού.
Κατέληξε από τα τραύματά της
Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά η 67χρονη γυναίκα και μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά τα τραύματα της ήταν πολύ σοβαρά και λίγο αργότερα η άτυχη γυναίκα κατέληξε.
Παράλληλα, τραυματίστηκε ελαφρώς και το 11χρονο κορίτσι, το οποίο διεκομίσθη στο νοσοκομείο Καβάλας. Στο ίδιο νοσοκομείο διεκομίσθη και ο 31χρονος οδηγός της μηχανής.
