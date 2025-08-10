Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο
Τη ζωή του έχασε οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ποσειδώνος
Την τελευταία του πνοή άφησε οδηγός ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 10 Αυγούστου.
Το δυστύχημα
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στον τοίχο του τούνελ.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Βίντεο που εξασφάλισε το in δείχνει το μποτιλιάρισμα που σημειώνεται στο σημείο.
