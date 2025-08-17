Κατερίνη: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός, σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του
- Τα μερομήνια «μίλησαν» μέχρι το Μάρτιο - Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα
- Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του
- Απίστευτο περιστατικό: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε... θόρυβο
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Τραγικό θάνατο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
- Νέα Υόρκη: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για τραυματίες, διέφυγε ο δράστης
- Σταύρος Χαλκιάς: Το «χρυσό αγόρι» της κωμωδίας, στην ταινία «Tony» για τη ζωή του Άντονι Μπουρντέν
- Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
- Κρήτη: Αγριος καβγάς σε σπίτι – Μάνα και κόρη πιάστηκαν στα χέρια
- Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γέντβαϊ, υπέστη διάστρεμμα
- Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις