Χανιά: Σφοδρό τροχαίο στον Πλατανιά – ΙΧ παρέσυρε πεζό και τον πέταξε μέτρα μακριά

Ένα πολύ σφοδρό τροχαίο ατύχημα έγινα το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Ένας άνδρας που κινούνταν πεζός στον Πλατανιά προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε και τον πέταξε μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς υπέστη κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος, διότι είναι διπλής κυκλοφορίας και πολύ στενός.

Πάνω στον δρόμο, υπάρχουν στάσεις για τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ), όπου συχνά σταματούν και ιδιωτικά οχήματα που εξυπηρετούν τουρίστες, για τις προγραμματισμένες μετακινήσεις τους.

Σε όλο το μήκος του δρόμου, υπάρχουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, ATM και καταστήματα κάθε είδους, που εξυπηρετούν τον κόσμο. Η περιοχή είναι πολυσύχναστη και αυτό έχει αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται συνωστισμός πάνω στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πεζοί και οδηγοί.