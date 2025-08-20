Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με ένα νεκρό – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αγία Παρασκευή στη συμβολή της Λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτη της.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η Τροχαία η οποία θα διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε αρχικά σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς αλλά λίγη ώρα μετά κατέληξε.