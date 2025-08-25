Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Λεωφορείο συγκρούστηκε με μηχανή
Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής στο τροχαίο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο , με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
- Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
- Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
- Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
- Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 3 δημοσιογράφοι
- Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Λεωφορείο συγκρούστηκε με μηχανή
- Η SpaceX ανέβαλε την εκτόξευση του Starship – Νέα αναποδιά για το «αστρόπλοιο» του Μασκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις