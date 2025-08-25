Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Λεωφορείο συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο , με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.