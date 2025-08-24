Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη

newspaper
Τροχαίο στην Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε μια τραυματίας
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 15:30

Τροχαίο στην Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε μια τραυματίας

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος στην Κατερίνη διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και την αστυνομία στην Κατερίνη, για τροχαίο  που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό και εγκλωβίστηκε σε αυτό η οδηγός του.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συγκεκριμένα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

