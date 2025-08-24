Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη

Τροχαίο στην Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε μια τραυματίας
Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος στην Κατερίνη διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και την αστυνομία στην Κατερίνη, για τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό και εγκλωβίστηκε σε αυτό η οδηγός του.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συγκεκριμένα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία εκτροπής και πτώσης του οχήματος σε δύσβατο σημείο, σε περιοχή του δήμου #Κατερίνης Πιερίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
