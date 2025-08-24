Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και την αστυνομία στην Κατερίνη, για τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό και εγκλωβίστηκε σε αυτό η οδηγός του.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συγκεκριμένα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.