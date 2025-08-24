Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε ηλικιωμένη στη Σαλαμίνα

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 83χρονη που προσπάθησε να διασχίσει δρόμο στη Σαλαμίνα, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του από τις Αρχές.

Παραδόθηκε ο οδηγός όταν έμαθε ότι αναζητούνταν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πειραιά, είναι άνδρας και έσπευσε να παραδοθεί, όταν έμαθε ότι τον αναζητούσε η αστυνομία.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το ατύχημα στη Σαλαμίνα

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:00 του Σαββάτου, 23 Αυγούστου, στη λεωφόρο Φανερωμένης, όταν ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε την ηλικιωμένη, προκαλώντας της πολύ σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Στο περιστατικό έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν».