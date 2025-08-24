Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη Σαλαμίνα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό μηχανής σε κεντρικό σημείο του νησιού.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δικυκλιστής που την χτύπησε παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις αρχές.

Μάχη για τη ζωή δίνει η ηλικιωμένη από τη Σαλαμίνα

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:00 του Σαββάτου, 23 Αυγούστου, στη λεωφόρο Φανερωμένης, όταν ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε την ηλικιωμένη, προκαλώντας της πολύ σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Στο περιστατικό έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν».