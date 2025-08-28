newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Καστοριά: Πώς συνέβη το τροχαίο με τους δύο 16χρονους νεκρούς – «Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 13:35

Καστοριά: Πώς συνέβη το τροχαίο με τους δύο 16χρονους νεκρούς – «Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»

Πώς οι δύο 16χρονοι έχασαν την ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στη Καστοριά

Σύνταξη
Ένα βαρύ πέπλο θρήνου έχει σκεπάσει τις τελευταίες ώρες δύο χωριά στην Καστοριά, μετά την είδηση ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε τροχαίο.

Ένα 16χρονο αγόρι και ένα συνομήλικο κορίτσι, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, σε ένα τροχαίο που όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες ήταν σοκαριστικό.

Το λευκό αυτοκίνητο  στο οποίο επέβαιναν τα δύο παιδιά μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Πώς συνέβη το τροχαίο στην Καστοριά

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οδηγός ήταν ο 16χρονος. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Το όχημα φαίνεται να ακολούθησε τρελή πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε νέο δένδρο.

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ., ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολο.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τους αναζητούσαν οι γονείς τους όλο το βράδυ

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στα χωριά των παιδιών.

Οι κάτοικοι στο Μακροχώρι από όπου καταγόταν ο 16χρονος αλλά και στην Πολυκάρπη τόπος γέννησης της 16χρονης επίσης συνεπιβάτιδάς του δεν μπορούν να πιστέψουν τον χαμό των δύο παιδιών.

Φίλοι των γονιών και συμμαθητές των παιδιών έσπευσαν να συλλυπηθούν τις οικογένειές τους.

Να σημειωθεί ότι οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ. Οι γονείς είχαν ενημερώσει και την Αστυνομία καθώς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα παιδιά τους στο κινητό.

Η τραγωδία έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 6 το πρωί, όπως προαναφέραμε όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές.

«Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»

Για τον θάνατο των δύο παιδιών, εξέδωσε ανακοίνωση και η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς, η οποία μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook, τα αποχαιρετά.

«Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς.

Με αισθήματα μεγάλης οδύνης και βαθύτατης θλίψης, πληροφορηθήκαμε, σήμερα, τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, του Θέμη Σταυρίδη, που υπήρξε μέλος των ακαδημιών μας και της Καστοριάς Β’.

Όλοι εμείς, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς, πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό συμβάν, εκφράζουμε, από το βάθος της καρδιάς μας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, στους οικείους και τους φίλους του εκλιπόντα.

Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στην οικογένεια και στους συγγενείς της άτυχης κοπέλας που ήταν συνοδηγός.

Καλό Παράδεισο να έχουν και τα δύο παιδιά κι ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους».

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία στην Καστοριά.

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
