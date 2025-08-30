Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Έλλης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Μποτιλιάρισμα προς Γλυφάδα

Λόγω του συμβάντος η κυκλοφορία από το σημείο διεξάγεται με δυσκολία με συνέπεια να έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές και να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος του Φλοίσβου όπως φαίνεται και στον χάρτη.