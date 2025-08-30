newspaper
29.08.2025 | 20:58
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 20:58

Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Έλλης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Μποτιλιάρισμα προς Γλυφάδα

Λόγω του συμβάντος η κυκλοφορία από το σημείο διεξάγεται με δυσκολία με συνέπεια να έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές και να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος του Φλοίσβου όπως φαίνεται και στον χάρτη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το Σάββατο (30/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
