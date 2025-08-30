Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου
- Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
- Πώς ο υπερτουρισμός αδειάζει τις πόλεις και τις... εκκλησίες
- Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche – Kαλύτερα ο 28χρονος φίλος της
- «Δύο κράτη ή αιώνιος πόλεμος: η μόνη ρεαλιστική επιλογή για Ισραήλ και Παλαιστίνη»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Έλλης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Μποτιλιάρισμα προς Γλυφάδα
Λόγω του συμβάντος η κυκλοφορία από το σημείο διεξάγεται με δυσκολία με συνέπεια να έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές και να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος του Φλοίσβου όπως φαίνεται και στον χάρτη.
- Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
- Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
- Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
- Ντόρσεϊ: «Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε για το 2-0»
- Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2
- Πληθωρισμός στο ράφι – Νέα άνοδος των τιμών στα τρόφιμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις