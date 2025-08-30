Τραγωδία στην Κρήτη: Τροχαίο με νεκρό 87χρονο που έπεσε σε γκρεμό με το αυτοκίνητό του
Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος εκτός οχήματος μετά την πτώση του σε γκρεμό στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου.
- Τραγωδία στην Κρήτη: Τροχαίο με νεκρό 87χρονο που έπεσε σε γκρεμό με το αυτοκίνητό του
Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη με νεκρό έναν 87χρονο οδηγό αγροτικού αυτοκινήτου που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου.
Το σημείο του τροχαίου
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 87χρονος βγήκε από την πορεία του και κατακρημνίστηκε από μεγάλο ύψος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από το αγροτικό αυτοκίνητο ο ηλικιωμένος οδηγός.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατο του ηλικιωμένου, αλλά και όχημα της πυροσβεστικής προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά του.
Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ερευνάται η πιθανότητα ο θάνατος του ηλικιωμένου να σχετίζεται με παθολογικά αίτια.
