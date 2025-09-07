Κηφισός: Στις φλόγες αυτοκίνητο – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε όχημα.
Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.
ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
Πού αλλού παρατηρούνται κυκλοφορικά προβλήματα
Εκτός από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση των οχημάτων παραμένει δύσκολη και σε άλλους δρόμους του λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα στο κόκκινο βρίσκεται η Αθηνών – Λαμίας, η Αλεξάνδρας, η Μεσογείων, η Βασ. Σοφίας (κάθοδος), η Βασ. Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασ. Αμαλίας και η Λ. Ποσειδώνος από Πηγαδάκια έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά.
