Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Κηφισός: Στις φλόγες αυτοκίνητο – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:32

Κηφισός: Στις φλόγες αυτοκίνητο – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύνταξη
Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε όχημα.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Πού αλλού παρατηρούνται κυκλοφορικά προβλήματα

Εκτός από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση των οχημάτων παραμένει δύσκολη και σε άλλους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα στο κόκκινο βρίσκεται η Αθηνών – Λαμίας, η Αλεξάνδρας, η Μεσογείων, η Βασ. Σοφίας (κάθοδος), η Βασ. Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασ. Αμαλίας και η Λ. Ποσειδώνος από Πηγαδάκια έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή κατά της ακρίβειας ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή κατά της ακρίβειας ο Μητσοτάκης

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό
Ανακοίνωση της εταιρείας 07.09.25 Upd: 10:42

Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης

«Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1» ενημέρωνε νωρίτερα η εταιρεία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη το επιβατικό κοινό μέσα από την επίσημη σελίδα της

Σύνταξη
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
InShorts 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ
89η ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ένα μνημείο ωραιοποίησης της πραγματικότητας, λες και απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους
Αντιπολιτευτικά πυρά 07.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους

«Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων
Κυβερνητικά τεχνάσματα 07.09.25

Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων

Σεφ χειραγώγησης ο Παύλος Μαρινάκης - Φιλοκυβερνητικά μέσα στη σειρά ανέλαβαν και τις «σκληρές ερωτήσεις» στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - 2 + 1 αναπάντητη σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ - Ένταση στο τέλος της συνέντευξης

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027
English edition 07.09.25

Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced at the Thessaloniki International Fair that the pension adjustment known as the “personal difference” will be halved in 2026 and fully abolished in 2027, opening the way for more retirees to receive increases

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα
Δήλωση Τσουκαλά 07.09.25

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα

«Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Σύνταξη
Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο
Ζωικό «ποτάμι» 07.09.25

Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο

Περίπου 300.000 αφρικανικές αντιλόπες, 346.000 γαζέλες Mongalla και 162.000 αντιλόπες Bohor reedbuck, διαμορφώνονουν ένα ζωικό «ποτάμι» ασύλληπτης κλίμακας, καθιστώντας τη μια εντυπωσιακή μετανάστευση ζώων.

Σύνταξη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
