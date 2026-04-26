Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αυλή σπιτιού – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του οχήματος ο οδηγός του τζιπ διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές στην Εύβοια
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου στην Εύβοια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε στην αυλή σπιτιού.
Ο τραυματίας οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρύστου
Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί της Κυριακής στην περιοχή των Νέων Στύρων, στον Δήμο Καρύστου, όταν το αυτοκίνητο τύπου τζιπ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας από τον μαντρότοιχο που χωρίζει τον δρόμο από στις κατοικίες.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους περίοικους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρομοκρατημένοι, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Αν και τραυματισμένος, ο οδηγός κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητό του προτού φτάσει η πυροσβεστική υπηρεσία.
Εν τω μεταξύ, είχε κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να παραλάβει τον τραυματία οδηγό και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καρύστου.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις από τους γιατρούς για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
