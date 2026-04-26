Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Επόμενος σταθμός για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα το Ηράκλειο Κρήτης καθώς το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 29 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μίλτος Λογιάδης Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Στέλλα Μανουσογιωργάκη Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.