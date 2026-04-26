Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Αναστολές δρομολογίων στα τρένα - Ποιες γραμμές επηρεάζονται
- Αγνοείται για τέταρτη ημέρα η 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Ίλιον - Εκδόθηκε Missing Alert
- Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)
- ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Επόμενος σταθμός για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα το Ηράκλειο Κρήτης καθώς το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 29 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μίλτος Λογιάδης Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Στέλλα Μανουσογιωργάκη Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.
- Παγκόσμια καταδίκη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου
- Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
- Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
- Νέα ευρήματα στη Γκίζα δείχνουν «πιθανή κρυφή είσοδο» στην πυραμίδα του Μυκερίνου
- Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
- Στον Σάσα Βεζένκοφ ο τίτλος του MVP της Euroleague (vid)
- Κρήτη: Γλέντι με μπαλωθιές σήκωσε γειτονιά στο πόδι στο Ηράκλειο – Δύο συλλήψεις
- ΗΠΑ: Μαθητές σταμάτησαν σχολικό σε αυτοκινητόδρομο όταν λιποθύμησε η οδηγός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις