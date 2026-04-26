Κρήτη: Γλέντι με μπαλωθιές σήκωσε γειτονιά στο πόδι στο Ηράκλειο – Δύο συλλήψεις
Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη, με αποτέλεσμα κάτοικοι να ειδοποιήσουν την Αστυνομία
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στην Κρήτη σε δύο άνδρες, πατέρα και γιο, που κατηγορούνται ότι έριχναν μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού πρόγαμου, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ολόκληρη η γειτονιά στο πόδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής και στις Αρχές σήμανε συναγερμός, όταν πήραν κλήση για γλέντι σε σπίτι στην περιοχή του Ηρακλείου όπου βγήκαν τα όπλα και άρχισαν άσκοποι πυροβολισμοί.
Στη γειτονιά επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ώσπου κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στις δύο συλλήψεις.
Κρήτη: Κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα
Το πρωί του Σαββάτου, οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν τόσο το σπίτι του 36χρονου γαμπρού όσο και του 81χρονου πατέρα του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά:
- 2 πυροβόλα όπλα
- Ένα κυνηγετικό όπλο
- 2 γεμιστήρες
- 701 φυσίγγια διαφόρων τύπων
- 12 κάλυκες
- Έναν ασύρματο με βάση και φορτιστή
- Ένα μαχαίρι
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
