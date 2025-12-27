Μπαλωθιές στο Ηράκλειο: Αδέσποτη σφαίρα κατέληξε σε διπλανό σπίτι
Συνελήφθη 38χρονος για το περιστατικό που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο
- Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Πώς να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση
- Σέρρες: Στο μηδέν και πάλι οι έρευνες για τον αγνοούμενο πυροσβέστη
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Ένας 38χρονος Έλληνας, συνελήφθη την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς – τις γνωστές στην Κρήτη «μπαλωθιές».
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι ανήμερα των Χριστουγέννων, έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί.
Σφηνώθηκε μια σφαίρα στο κλιμακοστάσιο κοντινού σπιτιού
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, μία από τις πέντε σφαίρες κατέληξε σε ένα σπίτι απέναντι και σφηνώθηκε ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο στο κλιμακοστάσιο.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
- Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.12.2025]
- Μπαλωθιές στο Ηράκλειο: Αδέσποτη σφαίρα κατέληξε σε διπλανό σπίτι
- Πίζα – Γιουβέντους 0-2: Χτίζει σερί η Μεγάλη Κυρία
- Πλακιάς: Όσο πλησιάζει η δίκη για τα Τέμπη, τόσο πιο πολύ θα αναφέρεται το οικονομικό για ευνόητους λόγους – Διαψεύδει δημοσιεύματα
- Τένις: Οι αντίπαλοι της Εθνικής στο United Cup
- Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
- Ιράν: Πέθανε ο Μπαχράμ Μπεϊζαΐ, από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες και θεατρικούς συγγραφείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις