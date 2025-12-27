Μπαλωθιές στο Ηράκλειο: Αδέσποτη σφαίρα κατέληξε σε διπλανό σπίτι

Ένας 38χρονος Έλληνας, συνελήφθη την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς – τις γνωστές στην Κρήτη «μπαλωθιές».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι ανήμερα των Χριστουγέννων, έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Σφηνώθηκε μια σφαίρα στο κλιμακοστάσιο κοντινού σπιτιού

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, μία από τις πέντε σφαίρες κατέληξε σε ένα σπίτι απέναντι και σφηνώθηκε ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο στο κλιμακοστάσιο.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.