Κρήτη: Χειροπέδες σε 29χρονο που έριχνε μπαλωθιές σε γλέντι
Ο 29χρονος έριχνε μπαλωθιές λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την πάταξη της οπλοφορίας στην Κρήτη
Λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη για την οπλοκατοχή και οπλοφορία με φόντο το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, πραγματοποιήθηκε μία νέα σύλληψη είχαμε για άσκοπους πυροβολισμούς στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, ένας 29χρονος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο για μπαλωθιές που έπεσαν σε γλέντι την περασμένη Κυριακή.
Οι πυροβολισμοί που έριχνε ο 29χρονος προκάλεσαν αναστάτωση με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι αρχές φορώντας του χειροπέδες.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη στην Κρήτη
Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει τα εξής:
«Συνελήφθη χθες (10.11.2025) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων- άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.
Ειδικότερα προχθές (09.11.2025) κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 29χρονου, ο ίδιος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και το όχημα του 29χρονου και σε περιβάλλοντες χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια, -24- κάλυκες και 2 μαχαίρια
Επιπλέον σε έρευνα που ακολούθησε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».
