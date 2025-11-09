Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Στην Κρήτη τα τελευταία 7 χρόνια, μετράμε έναν νεκρό από μπαλωθιές κάθε χρόνο. Είναι μόνο ένα από τα στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος της παράνομης οπλοκατοχής/

Την ίδια ώρα μόνο το 2024 κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 όπλα, ενώ οι εκτιμήσεις μιλούν για 500.000 αδήλωτα όπλα στο νησί.

Μπαλωθιές και βεντέτες

Αύγουστος 2024. Σε γλέντι στην Κρήτη οι μπαλωθιές πέφτουν «βροχή». Κανείς δεν φαίνεται να εκπλήσσεται, κανείς δεν φαίνεται να σταματά τους πυροβολισμούς με το γλέντι να συνεχίζεται.

Μόλις έναν μήνα πριν, τον Ιούλιο του 2024, 32χρονος είχε πέσει νεκρός από τη μπαλωθιά του μπατζανάκη του σε γλέντι για την κουρά των προβάτων στο Οροπέδιο Καθαρού στο Λασίθι. Το θύμα άφησε πίσω του ένα μικρό παιδί.

«Μας πλήγωσε όλους αυτό που έγινε στα Βορίζια», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του.

«Η νέα γενιά Κρητικών θα πρέπει να πεισθεί ότι οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι μπαλωθιές απαγορεύονται πλέον σε κάθε συγκέντρωση, γάμους , βαφτίσεις, πανηγύρια.

«Μακάρι να τελειώσουν και ποιος δεν το λέει, αλλά θα δούμε θα τελειώσουν; Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή πώς; Είναι πέντε άτομα βγαίνουνε στην όρεξη, παίζουνε πέντε μπαλωθιές. Και ποιος θα τους καρφώσει; Θα συνεχίζονται, μπορεί να λιγοστέψουν, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα χαθούν τελείως», ανέφερε ο ερμηνευτής και λυράρης, Χαράλαμπος Γαργαμουράκης.

Το αιματοβαμμένο έθιμο που «ξεκληρίζει» οικογένειες

Το αιματοβαμμένο έθιμο του νησιού έχει ξεκληρίσει οικογένειες.

Όπως αποκαλύπτει το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι η έβδομη προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία σαράντα χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει την οπλοκατοχή – οπλοχρησία στην Κρήτη.

Τις 300 ενεργές βεντέτες, να «αφοπλίσει» τα παράνομα όπλα, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις φθάνουν από 200.000 έως 500.000, να βάλει ένα τέλος στα θύματα από μπαλωθιές.

«Το έτος 2024 και το πρώτο δεκάμηνο του ’25 έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 2000 πυροβόλα όπλα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Τα τελευταία επτά χρόνια επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μπαλωθιές.