Χανιά: Μπαλωθιές σε γλέντι – Πυροβόλησαν 116 φορές στον αέρα, δύο συλλήψεις
Αναστάτωση στα Χανιά - Τι βρήκαν οι Αρχές
Δύο ακόμα συλλήψεις για μπαλωθιές πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παραβάσεις περί όπλων
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν σε περιοχή των Χανίων οι κάτοικοι σηκώθηκαν στο… πόδι από πυροβολισμούς που άκουσαν.
Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μπαλωθιές που έπεφταν από το σπίτι του όπου γινόταν γλέντι.
Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις Αρχές με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν για έρευνα στο σπίτι και το όχημα όπου κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο σημείο περισυνέλλεξαν κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
Έρευνες σε δύο σπίτια στα Χανιά
Σήμερα το πρωί πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες στα σπίτια των δύο αντρών ηλικίας 73 και 37 ετών κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά κι κατασχέθηκαν:
- 17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων
- Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες
- 100 φυσίγγια.
Οι δύο άντρες συνελήφθησαν για παραβάσεις περί όπλων αλλά και γιατί δεν κατονόμασαν τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών και θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
