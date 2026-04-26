Κυριακή 26 Απριλίου 2026
ΗΠΑ: Μαθητές σταμάτησαν σχολικό σε αυτοκινητόδρομο όταν λιποθύμησε η οδηγός
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 11:32

Οι μαθητές στο σχολικό λεωφορείο αποφάσισαν να επέμβουν, με τον 12χρονο μαθητή της έκτης δημοτικού Τζάκσον Κασνάβ να αρπάζει το τιμόνι και έναν 11χρονο να πατάει το φρένο

Μαθητές γυμνασίου στο Μισισιπή ενήργησαν γρήγορα για να σταματήσουν το σχολικό λεωφορείο τους από το να συγκρουστεί, αφού η οδηγός τους λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο.

Η οδηγός δήλωσε μετά: «Μου έσωσαν τη ζωή».

Τι συνέβη με το σχολικό λεωφορείο

Το εν λόγω λεωφορείο μόλις είχε αναχωρήσει από το γυμνάσιο Hancock στην κοινότητα Kiln του Μισισιπή την Τετάρτη, όταν η οδηγός, Λι Τέιλορ , υπέστη κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της.

Οι μαθητές στο λεωφορείο αποφάσισαν να επέμβουν, με τον 12χρονο μαθητή της έκτης δημοτικού Τζάκσον Κασνάβ να αρπάζει το τιμόνι αφού παρατήρησε ότι το λεωφορείο είχε αρχίσει να στρίβει. «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο Κασνάβ στο Associated Press . «Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα τραυματιστεί».

Ένας άλλος μαθητής της έκτης δημοτικού, ο Ντάριους Κλαρκ, προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας φρένο καθώς το λεωφορείο ανέβαζε ταχύτητα.

Οι δύο μαθητές κατάφεραν να επιβραδύνουν το λεωφορείο, να το οδηγήσουν στην ενδιάμεση λωρίδα κυκλοφορίας και να το παρκάρουν.

Η αδερφή του Κλαρκ, η 13χρονη Κέιλι, κάλεσε το 911 και είπε ότι μόλις που άκουγε τον χειριστή καθώς τόσοι πολλοί μαθητές ούρλιαζαν. «Φοβόμουν», θυμήθηκε. «Αλλά έπρεπε επίσης να βοηθήσω».

«Τους αγαπώ όλους ξεχωριοστά»

Σύντομα έφτασαν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και βοήθησαν την Τέιλορ, η οποία είπε ότι έχει πλέον αναρρώσει από την έκτακτη ανάγκη. Οι μαθητές αναγνωρίστηκαν για τις πράξεις τους σε μια σχολική συγκέντρωση ενθάρρυνσης την Παρασκευή.

«Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτούς», είπε η Τέιλορ, σύμφωνα με τον Guardian. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κανέναν άλλον από τους μαθητές μου εκτός από τους μαθητές μου στο λεωφορείο μου. Τους αγαπώ όλους ξεχωριστά».

«Θα σκεφτώ πώς μου έσωσαν τη ζωή.»

Τράπεζες
Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

inWellness
inTown
Παγκόσμια καταδίκη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου
Κόσμος 26.04.26

Προσωπικότητες από όλο τον πολιτικό χώρο καταδίκασαν την επίθεση στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και πολλοί άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μαζί με εκατοντάδες δημοσιογράφους και διασημότητες. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση […]

Σύνταξη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»
Κόσμος 26.04.26 Upd: 11:54

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

