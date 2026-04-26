Μαθητές γυμνασίου στο Μισισιπή ενήργησαν γρήγορα για να σταματήσουν το σχολικό λεωφορείο τους από το να συγκρουστεί, αφού η οδηγός τους λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο.

Η οδηγός δήλωσε μετά: «Μου έσωσαν τη ζωή».

Τι συνέβη με το σχολικό λεωφορείο

Το εν λόγω λεωφορείο μόλις είχε αναχωρήσει από το γυμνάσιο Hancock στην κοινότητα Kiln του Μισισιπή την Τετάρτη, όταν η οδηγός, Λι Τέιλορ , υπέστη κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της.

Οι μαθητές στο λεωφορείο αποφάσισαν να επέμβουν, με τον 12χρονο μαθητή της έκτης δημοτικού Τζάκσον Κασνάβ να αρπάζει το τιμόνι αφού παρατήρησε ότι το λεωφορείο είχε αρχίσει να στρίβει. «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο Κασνάβ στο Associated Press . «Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα τραυματιστεί».

Ένας άλλος μαθητής της έκτης δημοτικού, ο Ντάριους Κλαρκ, προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας φρένο καθώς το λεωφορείο ανέβαζε ταχύτητα.

Οι δύο μαθητές κατάφεραν να επιβραδύνουν το λεωφορείο, να το οδηγήσουν στην ενδιάμεση λωρίδα κυκλοφορίας και να το παρκάρουν.

Η αδερφή του Κλαρκ, η 13χρονη Κέιλι, κάλεσε το 911 και είπε ότι μόλις που άκουγε τον χειριστή καθώς τόσοι πολλοί μαθητές ούρλιαζαν. «Φοβόμουν», θυμήθηκε. «Αλλά έπρεπε επίσης να βοηθήσω».

Μια άλλη μαθήτρια, η 15χρονη Ντέστινι Κορνήλιους, προσπάθησε να βοηθήσει και διαπίστωσε ότι ο Τέιλορ κρατούσε έναν νεφελοποιητή. Ο Κορνήλιους τον χρησιμοποίησε στον οδηγό. Η 13χρονη Μακένζι Φιντς κράτησε το κεφάλι του Τέιλορ και σήκωσε το τηλέφωνο του Τέιλορ που χτυπούσε για να ενημερώσει την σχολική περιφέρεια τι είχε συμβεί.

«Τους αγαπώ όλους ξεχωριοστά»

Σύντομα έφτασαν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και βοήθησαν την Τέιλορ, η οποία είπε ότι έχει πλέον αναρρώσει από την έκτακτη ανάγκη. Οι μαθητές αναγνωρίστηκαν για τις πράξεις τους σε μια σχολική συγκέντρωση ενθάρρυνσης την Παρασκευή.

«Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτούς», είπε η Τέιλορ, σύμφωνα με τον Guardian. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κανέναν άλλον από τους μαθητές μου εκτός από τους μαθητές μου στο λεωφορείο μου. Τους αγαπώ όλους ξεχωριστά».

«Θα σκεφτώ πώς μου έσωσαν τη ζωή.»