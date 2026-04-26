Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26 Απριλίου 2026, 10:46

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Μέσα σε ένα χρόνο έπαιξε τρεις τελικούς. Με τον βαθμό δυσκολίας να παραμένει υψηλός από την αρχή έως χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό. Για τον ΟΦΗ ότι συνέβη στον τελικό κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ μόνο έκπληξη δεν ήταν.

Ο ΠΑΟΚ προφανώς και ήταν το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο, πόσο δε μάλιστα σε μια χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής και είναι ήδη στο -8 από την κορυφή στο πρωτάθλημα και με μια οδυνηρή απώλεια στον τελικό του Βόλου.

Η ομάδα της Κρήτης είχε δείξει από την περσινή σεζόν πως αλλάζει το… τσιπάκι της. Μεθοδικά κυνήγησε μια μεγάλη επιτυχία αλλά ατύχησε να πέσει αρχικά πάνω στον Ολυμπιακό. Και ο περσινός Ολυμπιακός δεν παιζόταν με τίποτα. Στον τελικό του ΟΑΚΑ πάλεψε όσο μπορούσε αλλά στο τέλος έχασε εύκολα, αναμενόμενα από τον κατά πολύ ανώτερο αντίπαλο του.

Τον βρήκε ξανά στο… καλημέρα του 2026 στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αυτή την φορά η παρουσία του ήταν κατά πολύ καλύτερη. Το «χτύπησε» το ματς στο Παγκρήτιο, το πλησίασε για τα καλά πηγαίνοντας στην παράταση όμως στο τέλος ο πιο έμπειρος και έτοιμος Ολυμπιακός τον «πλήγωσε» και πάλι φτάνοντας μάλιστα στο εμφατικό 3-0.

Στον Βόλο ήταν η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ, «φαρμακερή» για τον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ που έδειχνε την προσήλωσή του σε αυτό το τρίτο κατά σειρά μεγάλο παιχνίδι μέσα σε ένα λιγότερο από ένα χρόνο. Με πλάνο, με έναν καλό προπονητή στον πάγκο (που τον πήρε από τα βράχια και τον έβαλε ξανά στον σωστό δρόμο) και με παίκτες που ήξεραν να αποδώσουν στους ρόλους τους ο ΟΦΗ έφτασε στον τελικό του κυπέλλου με τις καλύτερες συνθήκες. Από την άλλη;

Ο ΠΑΟΚ έχοντας το βάρος του αδιαφιλονίκητου φαβορί πήγε να παίξει στον Βόλο στην χειρότερη του κατάσταση, αγωνιστικά και ψυχολογικά. Και όπως φάνηκε στην πράξη, μόνο έκπληξη δεν είναι η απώλεια του τροπαίου. Ο ΟΦΗ αυτή την φορά ήταν πιο έτοιμος από ποτέ. Να αντέξει το γρήγορο 1-0, να αντιδράσει και να το φέρει τούμπα. Να αντέξει την ισοφάριση στο 90+7’ και να πάρει ξανά το προβάδισμα στην παράταση για το τελικό 2-3 που τον έφερε στην καλύτερη θέση του γηπέδου αγκαλιά με το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του.

Ο ΟΦΗ το άξιζε, το διεκδίκησε στα ίσα απέναντι στον ισχυρό του αντίπαλο και το πήρε δίκαια. Μια όμορφη ιστορία από την Κρήτη που αν οι ιθύνοντές του την διαχειριστούν σωστά θα έχει και συνέχεια. Έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, παίζοντας στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ ο ΟΦΗ και μια τεράστια ευκαιρία να επενδύσει σε αυτή την επιτυχία που δεν ήρθε χθες βράδυ στον Βόλο αλλά «χτίστηκε» σιγά-σιγά από την περσινή πορεία έως τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Αθλητική Ροή
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εκλέγει νέο γραμματέα το ΠΑΣΟΚ – Ομιλία Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Εκλέγει νέο γραμματέα το ΠΑΣΟΚ – Ομιλία Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή

Η συνεδρίαση έχει οριστεί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ενώ θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και θα ακολουθήσει η εκλογή οργάνων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Ελλάδα 26.04.26

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Σύνταξη
Φιλοπάππου: Άγνωστος επιτέθηκε σε δύο άνδρες και τους τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο
Κυριακή πρωί 26.04.26

Άγνωστος επιτέθηκε σε δύο άνδρες στου Φιλοπάππου και τους τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο

Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου και δεν φαίνεται να γνώριζαν τον δράστη

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Υποκλοπές 26.04.26

Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator - 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης

Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα στα Νότια Προάστια

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

