Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Ελλάδα 26 Απριλίου 2026, 11:55

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Αναστασία Σταματοπούλου
Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση ανηλίκων που «χτυπούσαν» περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων έρχονται στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για δύο άτομα, ηλικίας μόλις 16 και 17 ετών. Επιπλέον σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους κατηγορουμένους να κινούνται πεζή στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, την κίνηση των οποίων έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν οι δύο δράστες είχε κλαπεί έναν μήνα νωρίτερα από το Παλαιό Φάληρο

Πεζή καταδίωξη και σύλληψη

Στη θέα των αστυνομικών πέταξαν κράνη και κουκούλα τύπου full- face και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά την ακινητοποίησή τους, ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και λακτίσματα τους αστυνομικούς, ενώ τραυματίστηκε αστυνομικός ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Έπειτα από έρευνα, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Εντοπίστηκαν όπλο ρέπλικα και κλεμμένο δίκυκλο

Σε κοντινό της σύλληψης σημείο, βρέθηκε επιπλέον πιστόλι τύπου ρέπλικα, το οποίο είχαν πετάξει, ενώ εντοπίστηκε και το «επιχειρησιακό» τους δίκυκλο, το οποίο είχε κλαπεί έναν μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί έξι ληστείες και κλοπή στην Ηλιούπολη, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη.

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

