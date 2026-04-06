Συνελήφθη 14χρονος για ληστείες σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο ανήλικος απειλούσε με μαχαίρι τους υπαλλήλους και άρπαζε χρήματα
Περισσότερες από 7 ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, φαίνεται πως είχε κάνει ένας ανήλικος, 14 ετών.
Ο συλληφθεις, όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του, εισέβαλε σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.
Ο 14 χρόνος που συνεληφθη, κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενω στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά τις ληστείες.
- Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
- Εξελίξεις Τώρα: Πρωτιά στην τηλεθέαση μέσα στο Σαββατοκύριακο
- Μεγάλη Εβδομάδα στο MEGA με δύο συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ σε πρώτη μετάδοση
- Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
- Η γη της ελιάς: Μια συγγνώμη που ήρθε αργά
- Ρουσφέτι: Μια λέξη που περικλείει ολόκληρη την Ελλάδα!
- Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
- Άνοιξε το Fuel Pass 2026 – Πώς κάνουμε την αίτηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις