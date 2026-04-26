Νέα ευρήματα στη Γκίζα δείχνουν «πιθανή κρυφή είσοδο» στην πυραμίδα του Μυκερίνου

Νέα δεδομένα φέρνουν στο φως οι έρευνες για την πυραμίδα του Μυκερίνου στη Γκίζα, καθώς επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM) εντόπισαν δύο κενά γεμάτα αέρα στο εσωτερικό της, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με μια άγνωστη έως σήμερα είσοδο. Η μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό NDT & E International.

Σύμφωνα με το Art News, η πυραμίδα του Μυκερίνου, η μικρότερη από τις τρεις κύριες πυραμίδες του οροπεδίου της Γκίζας κοντά στο Κάιρο, ανεγέρθηκε για τον φαραώ της 4ης Δυναστείας και χρονολογείται στον 26ο αιώνα π.Χ. Παρότι ανασκάφηκε στις αρχές του 20ού αιώνα (1906–1910), δεν έχει εξεταστεί πλήρως με σύγχρονες μεθόδους έκτοτε.

Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες γειτονικές πυραμίδες, το μνημείο φέρει τμήματα επένδυσης από κόκκινο γρανίτη αντί για λευκό ασβεστόλιθο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια στην ανατολική πλευρά, η οποία θυμίζει έντονα το αντίστοιχο προσεγμένα διαμορφωμένο τμήμα της βόρειας όψης, όπου βρίσκεται η γνωστή κύρια είσοδος.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ScanPyramids, οι ερευνητές αξιοποίησαν μη καταστροφικές τεχνικές για να διερευνήσουν το σημείο. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη κενών χώρων πίσω από τη λεία αυτή επιφάνεια, ενισχύοντας μια υπόθεση που είχε διατυπωθεί ήδη από το 2019 από τον ερευνητή Στάιν φαν ντεν Χόφεν, σύμφωνα με την οποία εκεί ενδέχεται να βρίσκεται μια δεύτερη, κρυφή είσοδος.

Το ScanPyramids, που από το 2015 εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες για τη μελέτη των αιγυπτιακών πυραμίδων, είχε ήδη καταγράψει το 2023 μια σημαντική ανακάλυψη: έναν άγνωστο έως τότε διάδρομο στη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας.

Όπως εξήγησε ο Κρίστιαν Γκρόσε, ειδικός στις μη καταστροφικές δοκιμές στο TUM, «Η μεθοδολογία δοκιμών που αναπτύξαμε επιτρέπει την εξαγωγή πολύ ακριβών συμπερασμάτων για τη φύση του εσωτερικού της πυραμίδας χωρίς να προκληθεί καμία φθορά στο πολύτιμο μνημείο». Και προσθέτει: «Η υπόθεση για την ύπαρξη μιας ακόμη εισόδου είναι πολύ πιθανή και τα αποτελέσματά μας μας φέρνουν ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην επιβεβαίωσή της».