Η Κοιλάδα των Βασιλέων στην Αίγυπτο, στις όχθες του Νείλου, δεν είναι σήμερα μόνο ένας από τους πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς προορισμούς. Όπως δείχνουν νέα ευρήματα, αποτελούσε πόλο έλξης για ταξιδιώτες ήδη από την αρχαιότητα — οι οποίοι, όπως και οι σύγχρονοι επισκέπτες, άφηναν το αποτύπωμά τους χαράζοντας τα ονόματά τους στους τάφους της περιοχής.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από πρόσφατες μεταφράσεις γκράφιτι ηλικίας περίπου 2.000 ετών, που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο τον Φεβρουάριο στο Τσενάι της Ινδίας και αναδείχθηκαν από το Live Science. Οι επιγραφές εντοπίστηκαν σε έξι τάφους της περιοχής.

«Ο Τσικάι Κοράν ήρθε εδώ και είδε»

Τα κείμενα είναι γραμμένα σε παλιές ινδικές γλώσσες και χρονολογούνται περίπου από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. Στους ίδιους χώρους έχουν βρεθεί και ελληνικές και ρωμαϊκές επιγραφές, κάτι που δείχνει ότι ήδη από τότε επισκέπτες από διαφορετικά μέρη του κόσμου περνούσαν από την περιοχή.

Παρότι η ύπαρξη αυτών των χαραγμάτων ήταν γνωστή στους αρχαιολόγους ήδη από τον 19ο αιώνα, μόλις πρόσφατα κατέστη δυνατή η ανάγνωσή τους. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ένα άτομο με το όνομα Τσικάι Κοράν επανέλαβε το όνομά του οκτώ φορές σε πέντε διαφορετικούς τάφους, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Ο Τσικάι Κοράν ήρθε εδώ και είδε».

Η ερευνήτρια Σαρλότ Σμιντ από τη Γαλλική Σχολή της Άπω Ανατολής εκτιμά ότι ο Κοράν καταγόταν από τη Νότια Ινδία και πιθανόν να ήταν είτε τοπικός ηγέτης είτε έμπορος. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα γκράφιτι εντοπίστηκαν σε πολύ ψηλά σημεία των τοίχων, χωρίς να είναι σαφές πώς τοποθετήθηκαν εκεί. «Είναι πραγματικά παράξενο», σχολίασε.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας Alexandra von Lieven επισημαίνει ότι τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν απλώς την παρουσία Ινδών στην Αίγυπτο, αλλά και το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό της εποχής.

*Με πληροφορίες από: Art News