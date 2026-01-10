Βυζαντινό μοναστήρι 1.500 ετών ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο

Τα θεμέλια ενός συγκροτήματος του 5ου-6ου αιώνα μ.Χ. ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο Al-Qarya bi-Al-Duweir, έναν αρχαιολογικό χώρο στο Sohag, μια πόλη κατά μήκος του Νείλου στην Αίγυπτο.

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων μοιράστηκε τη σπουδαία ανακάλυψη στις 8 Ιανουαρίου στο X, σημειώνοντας ότι η αποστολή εποπτεύθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιούνται στον χώρο, όπου αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τα θεμέλια αρκετών κτιρίων από πλίνθους που κάποτε αποτελούσαν μια μοναστική κοινότητα. Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην μακρά θρησκευτική και πολιτιστική ιστορία της Αιγύπτου.

«Η ζωή στην Άνω Αίγυπτο»

Σύμφωνα με το Ahram Online, ο Sherif Fathy, υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, παρατήρησε ότι το συγκρότημα κατοικιών της βυζαντινής εποχής «ρίχνει νέο φως στην πρώιμη χριστιανική ζωή στην Άνω Αίγυπτο».

The Egyptian archaeological mission of the Supreme Council of Antiquities has uncovered a monastic residential complex dating to the Byzantine period at the Al-Qarya bi-Al-Duweir site in Sohag, offering new insights into monastic life in Upper Egypt.

#وزارةـالسياحةـوالآثار #MOTA pic.twitter.com/Fy1E9ch7PC — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) January 8, 2026

Ο Fathy ελπίζει επίσης ότι αυτή η ανακάλυψη θα τραβήξει την προσοχή τόσο των τουριστών όσο και των ερευνητών στο Al-Qarya bi-Al-Duweir, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό όσο άλλοι αρχαιολογικοί χώροι στην Αίγυπτο.

Ο Mohamed Ismail Khaled,, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, ανέφερε ότι το συγκρότημα κτιρίων από πλίνθους ήταν καλά οργανωμένο και πιθανότατα στέγαζε μια αυτόνομη κοινότητα.

Κοινόχρηστες τραπεζαρίες, αμφορείς, ιερό

Κάθε κτίριο του συγκροτήματος είχε χώρους λατρείας και προσευχής. Οι τοίχοι των κτιρίων διατηρούν ακόμη ίχνη σοβά, με κόγχες και εσοχές που είναι σαφώς ορατές, ενώ τα δάπεδα ήταν καλυμμένα με στρώσεις σοβά. Ορισμένα κτίρια περιλαμβάνουν επίσης αυλές με εισόδους, καθώς και τα ερείπια μικρών κυκλικών κατασκευών που πιστεύεται ότι λειτουργούσαν ως κοινόχρηστες τραπεζαρίες για τους μοναχούς.

Υπήρχε επίσης μια μεγαλύτερη κατασκευή —με κλίτος, χορό, ιερό και κολόνες που κάποτε στήριζαν έναν τρούλο— που χρησίμευε ως εκκλησία της μοναστικής κοινότητας.

Εκτός από τα κτίρια, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης λεκάνη από τούβλα και ασβεστόλιθο που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση νερού, αμφορείς (δοχεία αποθήκευσης), θραύσματα αγγείων και εργαλεία.

*Με πληροφορίες από: ARTNews | Ahram Online