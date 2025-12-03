Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη από τη βόρεια Κίνα έρχεται να ξαναγράψει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οχυρωμένες κοινότητες της ανθρώπινης ιστορίας. Μετά από έξι χρόνια συστηματικής έρευνας, ομάδα αρχαιολόγων και ειδικών πολιτιστικής κληρονομιάς εντόπισε ένα εκτεταμένο δίκτυο 573 λίθινων οχυρών στα βουνά κοντά στη Γιουλίν, στην επαρχία Σαανσί — με τα αρχαιότερα να τοποθετούνται γύρω στο 2800 π.Χ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Μα Μινγκτζί, τα οχυρά «λειτουργούσαν πιθανότατα ως κεντρικά σημεία άμυνας και κοινωνικής οργάνωσης, προστατεύοντας τα μικρότερα χωριά της περιοχής». Για τον εντοπισμό τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους χαρτογραφώντας αρχαίες κοίτες ποταμών, με την υπόθεση —που αποδείχθηκε σωστή— ότι οι πρώιμες οχυρώσεις χτίζονταν κοντά σε πηγές νερού.

Oι οργανωμένες κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα

Τα 573 οχυρά δεν ανήκουν σε μία μόνο εποχή αλλά καλύπτουν ένα χρονικό φάσμα χιλιάδων ετών, προσφέροντας ένα σπάνιο πανοραμικό στιγμιότυπο της εξέλιξης των οχυρωμένων οικισμών στην αρχαία Κίνα. Τα παλαιότερα έχουν ρίζες στην περίοδο Γιανγκσάο, όταν άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί στην περιοχή.

Αιώνες αργότερα, κατά τις δυναστείες των Σανγκ και Ζάο (1600–220 π.Χ.), τα νεότερα οχυρά μαρτυρούν πια μια πιο σύνθετη κοινωνική οργάνωση: ιεραρχίες, καθορισμένους ρόλους για ηγέτες, εργάτες και τεχνίτες, και πιο σύνθετες κατασκευές. «Κάθε τείχος, κάθε τάφρος, κάθε πέρασμα αποκαλύπτει ανθρώπους που μάθαιναν να ζουν μαζί, να προστατεύονται και ίσως να κυβερνούν», σχολιάζει το ZME Science.

Ο οικισμός κοντά στη Γιουλίν φαίνεται να ανήκει στην ίδια περίοδο με την 4.000 ετών οχυρή πόλη που ήρθε στο φως πέρσι κάτω από μια όαση στη Σαουδική Αραβία. Και οι δύο ανακαλύψεις συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι.

*Με πληροφορίες από: Art News