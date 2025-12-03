magazin
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ' όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη από τη βόρεια Κίνα έρχεται να ξαναγράψει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οχυρωμένες κοινότητες της ανθρώπινης ιστορίας. Μετά από έξι χρόνια συστηματικής έρευνας, ομάδα αρχαιολόγων και ειδικών πολιτιστικής κληρονομιάς εντόπισε ένα εκτεταμένο δίκτυο 573 λίθινων οχυρών στα βουνά κοντά στη Γιουλίν, στην επαρχία Σαανσί — με τα αρχαιότερα να τοποθετούνται γύρω στο 2800 π.Χ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Μα Μινγκτζί, τα οχυρά «λειτουργούσαν πιθανότατα ως κεντρικά σημεία άμυνας και κοινωνικής οργάνωσης, προστατεύοντας τα μικρότερα χωριά της περιοχής». Για τον εντοπισμό τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους χαρτογραφώντας αρχαίες κοίτες ποταμών, με την υπόθεση —που αποδείχθηκε σωστή— ότι οι πρώιμες οχυρώσεις χτίζονταν κοντά σε πηγές νερού.

Oι οργανωμένες κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα

Τα 573 οχυρά δεν ανήκουν σε μία μόνο εποχή αλλά καλύπτουν ένα χρονικό φάσμα χιλιάδων ετών, προσφέροντας ένα σπάνιο πανοραμικό στιγμιότυπο της εξέλιξης των οχυρωμένων οικισμών στην αρχαία Κίνα. Τα παλαιότερα έχουν ρίζες στην περίοδο Γιανγκσάο, όταν άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί στην περιοχή.

Αιώνες αργότερα, κατά τις δυναστείες των Σανγκ και Ζάο (1600–220 π.Χ.), τα νεότερα οχυρά μαρτυρούν πια μια πιο σύνθετη κοινωνική οργάνωση: ιεραρχίες, καθορισμένους ρόλους για ηγέτες, εργάτες και τεχνίτες, και πιο σύνθετες κατασκευές. «Κάθε τείχος, κάθε τάφρος, κάθε πέρασμα αποκαλύπτει ανθρώπους που μάθαιναν να ζουν μαζί, να προστατεύονται και ίσως να κυβερνούν», σχολιάζει το ZME Science.

Ο οικισμός κοντά στη Γιουλίν φαίνεται να ανήκει στην ίδια περίοδο με την 4.000 ετών οχυρή πόλη που ήρθε στο φως πέρσι κάτω από μια όαση στη Σαουδική Αραβία. Και οι δύο ανακαλύψεις συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι.

*Με πληροφορίες από: Art News 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο
Culture Live 02.12.25

Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο

Μια νέα χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον Φαραώ Άμωσι και μεταφέρει την έκρηξη της Θήρας 60–90 χρόνια νωρίτερα, αλλάζοντας καίρια την ιστορία Αιγαίου και Αιγύπτου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
