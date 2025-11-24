magazin
24.11.2025
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Culture Live 24 Νοεμβρίου 2025

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ακόμη βόλτα με ανιχνευτή μετάλλων σε ένα παραθαλάσσιο χωράφι της Τρεντέλαγκ, στη Νορβηγία, εξελίχθηκε σε μια ανακάλυψη που οι αρχαιολόγοι περιγράφουν ήδη ως «μοναδική». Όπως μεταδίδει το Live Science, ο ερασιτέχνης ανιχνευτής Ρόι Σόρενγκ εντόπισε μια οβάλ μεταλλική πόρπη – τυπικό κόσμημα της Εποχής των Βίκινγκ – και ειδοποίησε τις αρχές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου NTNU επέστρεψε στο σημείο και σύντομα βρέθηκε μπροστά σε μια πλήρη γυναικεία ταφή του 9ου αιώνα.

Η γυναίκα ήταν θαμμένη με όλα τα στοιχεία της ενδυμασίας της εποχής: εξωτερικό φόρεμα στερεωμένο με δύο οβάλ πόρπες στους ώμους και εσωτερικό ένδυμα που έκλεινε στον λαιμό με μικρή δακτυλιοειδή πόρπη. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής, Ρέιμοντ Σοβάζ, ο συνδυασμός κοσμημάτων και ρούχων παραπέμπει σε ελεύθερη, πιθανότατα παντρεμένη γυναίκα, πιθανώς με ρόλο «κυράς» μιας αγροτικής μονάδας.

Η ταφή εντοπίστηκε από έναν χειριστή ανιχνευτή μετάλλων σε ιδιωτική έκταση, όχι πολύ μακριά από τη Νορβηγική Θάλασσα. (Πηγή εικόνας: Kristoffer Rantala/Μουσείο Πανεπιστημίου NTNU· CC BY-SA 4.0, livescience.com)

Τα μυστήρια χτένια

Εκεί όμως τελειώνει το αναμενόμενο. Το στοιχείο που κάνει την ταφή πραγματικά ασυνήθιστη ήταν δύο μεγάλα όστρακα (χτένια), τοποθετημένα πάνω στο στόμα της νεκρής. Με την κυρτή πλευρά προς τα έξω και την ίσια πλευρά προς τα πάνω, τα όστρακα κάλυπταν μερικώς τη γνάθο – μια πρακτική που, όπως επιβεβαιώνουν οι ειδικοί, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε προχριστιανικές ταφές των Βίκινγκ στη Νορβηγία.

Στον τάφο εντοπίστηκαν επίσης οστά πουλιών. Και τα δύο στοιχεία – όστρακα και οστά – έχουν προφανή τελετουργικό χαρακτήρα, όμως ο ακριβής συμβολισμός τους παραμένει άγνωστος. Τα όστρακα φαίνεται να είναι ντόπια, καθώς η Τρεντέλαγκ είναι ιδανική περιοχή για συλλογή χτενών του Ατλαντικού. Το αν συλλέχθηκαν από ζωντανά όστρακα ή απλώς μαζεύτηκαν από την ακτή είναι κάτι που θα φανεί με την ανάλυση.

Η γυναίκα της Εποχής των Βίκινγκ βρέθηκε θαμμένη με δύο μεγάλα όστρακα χτένας τοποθετημένα πάνω στο στόμα της. (Πηγή εικόνας: Ellen Grav/Μουσείο Πανεπιστημίου NTNU· CC BY-SA 4.0, livescience.com)

Η εξαιρετική διατήρηση του σκελετού, σπάνιο φαινόμενο για τάφο τόσο παλιό, εντυπωσίασε τη γενική διευθύντρια της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Χάνα Γκέιραν, η οποία μίλησε για εύρημα «με ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της καθημερινότητας και των θανατικών πρακτικών των Βίκινγκ».

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε εντοπιστεί, στο ίδιο χωράφι, ένας δεύτερος σκελετός – αυτή τη φορά του 8ου αιώνα. Πιθανές συγγενικές σχέσεις δεν αποκλείονται, και η ομάδα είναι έτοιμη να εξετάσει το DNA και των δύο.

Μια πόρπη από την Εποχή των Βίκινγκ ανακαλύφθηκε μέσα στον τάφο. (Πηγή εικόνας: Raymond Sauvage/Μουσείο Πανεπιστημίου NTNU· CC BY-SA 4.0, livescience.com)

Τα επόμενα βήματα της έρευνας περιλαμβάνουν ανθρωπολογική μελέτη, συντήρηση των κτερισμάτων και ακριβή χρονολόγηση. Όπως σημειώνει ο Σοβάζ, ο στόχος είναι διπλός: να κατανοηθεί ποια ήταν η γυναίκα και να διερευνηθεί γιατί τοποθετήθηκαν τα όστρακα στο στόμα της – μια πράξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο στη σκανδιναβική αρχαιολογία.

Η συγκεκριμένη ταφή δεν δίνει ακόμη απαντήσεις, αλλά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη των Βίκινγκ, δείχνοντας ότι τα ταφικά τους έθιμα ίσως ήταν πιο περίπλοκα – και πιο ποικιλόμορφα – απ’ όσο πιστεύαμε.

*Με πληροφορίες από: Live Science, Κεντρική Φωτογραφία: Όστρακα χτένας βρέθηκαν in situ, τοποθετημένα ακριβώς γύρω από το στόμα της γυναίκας των Βίκινγκ, Ρέιμοντ Σόβατζ, Επιστημονικό Μουσείο NTNU, Πηγή: archaeology.org/

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
«We are not alone» 23.11.25

Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος
Γουίλιαμ Σαίξπηρ 22.11.25

Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος

H νέα ταινία Hamnet φαντάζεται την οικογένεια του Σαίξπηρ μέσα από την απώλεια του γιου του και ανασυνθέτει τη γυναίκα που η ιστορία παραμέρισε, την Άγκνες, σε έναν ρόλο ισότιμο με τον ποιητή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Ελλάδα 24.11.25

«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την Ιθάκη του Τσίπρα, αποκάλυψε πως ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα αποκλειστικά για αυτό - Δήλωσε ότι επιθυμεί να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας
Live in Style 24.11.25

Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας

Με premium δέρμα, χρυσές λεπτομέρειες 18Κ και μόλις 50 ζευγάρια σε όλο τον κόσμο, τα LV x Timberland επανασυστήνουν το κλασικό μποτάκι ως συλλεκτικό statement, εκτοξεύοντας τη ζήτηση στη διεθνή αγορά.

Σύνταξη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Η απαρχή, η διαδρομή, το σήμερα
Το μακρύ ταξίδι της στο χρόνο 24.11.25

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Με σεβασμό στις ναυτικές παραδόσεις του έθνους

Το αποκληθέν «Ναυτικόν Παιδευτήριον», που έμελλε να μετεξελιχθεί στη φημισμένη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, άρχισε να λειτουργεί επί της κορβέτας «Λουδοβίκος» στις 24 Νοεμβρίου 1845

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
