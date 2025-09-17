magazin
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:10

Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σπάνιο ρωμαϊκό μαυσωλείο στη βορειοανατολική Αλβανία, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ανήκε σε έναν ανώτερης τάξης πολίτη ονόματι Γελλιανός. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για το πρώτο μνημειώδες ταφικό οικοδόμημα της ρωμαϊκής περιόδου που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Μπλέντι Γκόντζια.

Αρχαιολόγοι εργάζονται στον πρώτο ανακαλυφθέντα μνημειώδη τάφο στην Αλβανία, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι μαυσωλείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο (3ος–4ος αιώνας μ.Χ.), στο Στρικτσάν της Αλβανίας, 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Florion Goga

Αρχαιολόγοι εργάζονται στον πρώτο ανακαλυφθέντα μνημειώδη τάφο στην Αλβανία, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι μαυσωλείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο (3ος–4ος αιώνας μ.Χ.), στο Στρικτσάν της Αλβανίας, 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Florion Goga

Η ανασκαφή ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Αλβανίας τον περασμένο μήνα, ύστερα από αναφορές κατοίκων του χωριού Στρικτσάν, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει έναν ασυνήθιστο σχηματισμό πέτρας σε ένα οροπέδιο. Το μνημείο χρονολογείται στον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ., έχει μήκος περίπου 9 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, και αποτελείται από τρία τμήματα: σκάλα, προθάλαμο και ταφικό θάλαμο. Στον θάλαμο εντοπίστηκαν τα λείψανα δύο ατόμων, με την ελληνική επιγραφή σε τοίχο από ασβεστόλιθο να επιβεβαιώνει το όνομα του Γελλιανού. Ο δεύτερος νεκρός εκτιμάται πως ήταν πιθανότατα συγγενικό πρόσωπο.

«Η επιγραφή μας λέει ότι ο άνθρωπος που θάφτηκε εδώ ονομαζόταν Γελλιανός, όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής περιόδου», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής αρχαιολόγος Έρικσον Νικόλι. «Δεν είμαστε βέβαιοι για τη δεύτερη ταφή, αλλά πιθανόν πρόκειται για μέλος της οικογένειας».

@reutersArchaeologists in Albania have discovered a large Roman burial chamber dating from the third to fourth century A.D., the first of its kind found in the Balkan country that was once part of the Roman Empire. #albania #romantomb #tomb #archeologists #romanempire♬ original sound – Reuters

Tι βρέθηκε στον τάφο

Η διακόσμηση του μνημείου είναι ιδιαίτερα περίτεχνη, με σκαλίσματα στις άκρες των τοίχων και της στέγης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια δεύτερη επιγραφή, αφιερωμένη στον Δία, τον ρωμαϊκό θεό του ουρανού – η πρώτη αυτού του είδους που έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή. Επιπλέον, άλλες επιγραφές βρέθηκαν διάσπαρτες γύρω από το σημείο, οι οποίες ενδέχεται να προέρχονται από διαφορετικό μνημείο.

Αρχαιολόγοι εργάζονται στον πρώτο ανακαλυφθέντα μνημειώδη τάφο στην Αλβανία, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι μαυσωλείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο (3ος–4ος αιώνας μ.Χ.), στο Στρικτσάν της Αλβανίας, 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Florion Goga

Αρχαιολόγοι εργάζονται στον πρώτο ανακαλυφθέντα μνημειώδη τάφο στην Αλβανία, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι μαυσωλείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο (3ος–4ος αιώνας μ.Χ.), στο Στρικτσάν της Αλβανίας, 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Florion Goga

Ο αρχαιολόγος Έρικσον Νικόλι χειρονομεί καθώς μαζί με τους συναδέλφους του εργάζονται στον πρώτο ανακαλυφθέντα μνημειώδη τάφο στην Αλβανία, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι μαυσωλείο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο (3ος–4ος αιώνας μ.Χ.), στο Στρίκσαν της Αλβανίας, 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Florion Goga

Η βόρεια Αλβανία υπήρξε τμήμα της αρχαίας Ιλλυρίας, που περιλάμβανε επίσης τμήματα της σημερινής Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου. Οι Ιλλυριοί ήταν ινδοευρωπαϊκός λαός οργανωμένος σε φυλές, κάποιες από τις οποίες ενώθηκαν σε βασίλεια. Οι πόλεμοι με τη Ρώμη στους 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. κατέληξαν στην πλήρη κατάκτηση της Βαλκανικής, ενώ, παρότι η περιοχή επηρεάστηκε έντονα από τον ρωμαϊκό πολιτισμό, οι Ιλλυριοί προσπάθησαν να διατηρήσουν τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους.

Η ελληνική επιγραφή στον τοίχο του μαυσωλείου

Παρά το γεγονός ότι ο τάφος είχε συληθεί δύο φορές –μία στην αρχαιότητα και μία στη σύγχρονη εποχή, όταν άγνωστοι χρησιμοποίησαν μηχανήματα για να μετακινήσουν βράχο και να αποκτήσουν πρόσβαση– οι αρχαιολόγοι ανέσυραν σημαντικά ευρήματα: γυάλινα πιάτα, μαχαίρια, αντικείμενα από κόκαλο, αλλά και ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσή κλωστή. Το τελευταίο εύρημα επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής Έρικσον Νικόλι, ότι ο νεκρός ανήκε στην ανώτερη κοινωνική τάξη της εποχής.

«Βρήκαμε επίσης κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσή κλωστή, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι πρόκειται για άτομο ανώτερης τάξης», σχολίασε ο Νικόλι.

Η ανακάλυψη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία και ήδη πλήθος κατοίκων επισκέπτεται το σημείο. Οι αλβανικές αρχές σχεδιάζουν να εντάξουν το μνημείο στον τουριστικό χάρτη της χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω τη ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία της Αλβανίας.

*Με πληροφορίες από: The Smithsonian Magazine 

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»
«Μπαμπάς» 17.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»

Οι οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον τραυμάτισαν για πάντα. «Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα» είχε πει σε μια σπάνια εξομολόγηση για το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
