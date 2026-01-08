Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εξαιρετικά σπάνια πολεμική σάλπιγγα των Κελτών, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών, ήρθε στο φως στη δυτική περιοχή του Νόρφολκ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πολεμικής κουλτούρας της Εποχής του Σιδήρου στη Βρετανία.

Το εύρημα εντοπίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο ανασκαφών που έφεραν στο φως έναν ολόκληρο θησαυρό αντικειμένων της περιόδου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα carnyx – ένα εντυπωσιακό χάλκινο πνευστό όργανο, που οι Κέλτες χρησιμοποιούσαν στο πεδίο της μάχης για να τρομοκρατούν τον αντίπαλο.

Η σάλπιγγα, με κεφαλή σε σχήμα άγριου ζώου, παιζόταν κάθετα, υψωμένη πάνω από τα κεφάλια των πολεμιστών.

Ο επικεφαλής της ομάδας που πραγματοποίησε την ανακάλυψη, Μαρκ Χίνμαν, χαρακτήρισε το εύρημα «μοναδικό στη ζωή ενός αρχαιολόγου», επισημαίνοντας τη σπανιότητά του όχι μόνο για τη Βρετανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ήχος του carnyx

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το carnyx ενδέχεται να συνδέεται με τους Iceni, τη φυλή που εξεγέρθηκε εναντίον των Ρωμαίων το 60 μ.Χ. υπό την ηγεσία της θρυλικής βασίλισσας Βοαδίκειας. Η σύνδεση αυτή προσδίδει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στο εύρημα, καθώς ενισχύει τις μαρτυρίες για την πολεμική και τελετουργική χρήση τέτοιων οργάνων.

Ο καθηγητής Τζον Κένι από τη Σχολή Μουσικής και Δράματος Guildhall του Λονδίνου εξηγεί ότι, παρά τον εκκωφαντικό του ήχο στη μάχη, το carnyx μπορούσε να παραγάγει και εξαιρετικά ήπιους, σχεδόν ψιθυριστούς τόνους, ικανούς να συνδυαστούν με πιο λεπτά μουσικά όργανα ή ακόμη και με την ανθρώπινη φωνή.

Τι άλλο βρέθηκε

Ο θησαυρός περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλι κάπρου από φύλλο χαλκού – πιθανότατα μέρος στρατιωτικού λαβάρου – πέντε μεταλλικά εξαρτήματα ασπίδων και ένα σιδερένιο αντικείμενο άγνωστης χρήσης. Παράλληλα, βρέθηκαν και τμήματα δεύτερης σάλπιγγας, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση ότι πρόκειται για ένα σύνολο με έντονο συμβολικό και στρατιωτικό χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι, τα αντικείμενα παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με αντίστοιχα ευρήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι οι κοινότητες της Βρετανίας ήταν ήδη τότε ενταγμένες σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτισμικών ανταλλαγών.

Τα ευρήματα βρίσκονται σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση και απαιτούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πριν μελετηθούν σε βάθος. Οι αρμόδιοι φορείς δηλώνουν πάντως την πρόθεσή τους να παραμείνουν στο Νόρφολκ, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.

Η ανακάλυψη θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά του BBC Two Digging for Britain, η οποία προβάλλεται στις 14 Ιανουαρίου.

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper, Κεντρική φωτογραφία: Με τα κεντρικά μεταλλικά εξαρτήματα των ασπίδων και το λάβαρο με κεφαλή κάπρου να έχουν ανασκαφεί από τον συμπαγή όγκο, αποκαλύπτεται το carnyx. Το αντικείμενο είναι εξαιρετικά εύθραυστο και απαιτεί εργασίες συντήρησης πριν μπορέσει να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το μπλοκ. © Norfolk Museums Service