magazin
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:40

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Μια εξαιρετικά σπάνια πολεμική σάλπιγγα των Κελτών, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών, ήρθε στο φως στη δυτική περιοχή του Νόρφολκ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πολεμικής κουλτούρας της Εποχής του Σιδήρου στη Βρετανία.

Το εύρημα εντοπίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο ανασκαφών που έφεραν στο φως έναν ολόκληρο θησαυρό αντικειμένων της περιόδου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα carnyx – ένα εντυπωσιακό χάλκινο πνευστό όργανο, που οι Κέλτες χρησιμοποιούσαν στο πεδίο της μάχης για να τρομοκρατούν τον αντίπαλο.

Η σάλπιγγα, με κεφαλή σε σχήμα άγριου ζώου, παιζόταν κάθετα, υψωμένη πάνω από τα κεφάλια των πολεμιστών.

Ο επικεφαλής της ομάδας που πραγματοποίησε την ανακάλυψη, Μαρκ Χίνμαν, χαρακτήρισε το εύρημα «μοναδικό στη ζωή ενός αρχαιολόγου», επισημαίνοντας τη σπανιότητά του όχι μόνο για τη Βρετανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σάλπιγγα carnyx. © Norfolk Museums Service

Ο ήχος του carnyx

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το carnyx ενδέχεται να συνδέεται με τους Iceni, τη φυλή που εξεγέρθηκε εναντίον των Ρωμαίων το 60 μ.Χ. υπό την ηγεσία της θρυλικής βασίλισσας Βοαδίκειας. Η σύνδεση αυτή προσδίδει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στο εύρημα, καθώς ενισχύει τις μαρτυρίες για την πολεμική και τελετουργική χρήση τέτοιων οργάνων.

Ο καθηγητής Τζον Κένι από τη Σχολή Μουσικής και Δράματος Guildhall του Λονδίνου εξηγεί ότι, παρά τον εκκωφαντικό του ήχο στη μάχη, το carnyx μπορούσε να παραγάγει και εξαιρετικά ήπιους, σχεδόν ψιθυριστούς τόνους, ικανούς να συνδυαστούν με πιο λεπτά μουσικά όργανα ή ακόμη και με την ανθρώπινη φωνή.

YouTube thumbnail

Τι άλλο βρέθηκε

Ο θησαυρός περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλι κάπρου από φύλλο χαλκού – πιθανότατα μέρος στρατιωτικού λαβάρου – πέντε μεταλλικά εξαρτήματα ασπίδων και ένα σιδερένιο αντικείμενο άγνωστης χρήσης. Παράλληλα, βρέθηκαν και τμήματα δεύτερης σάλπιγγας, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση ότι πρόκειται για ένα σύνολο με έντονο συμβολικό και στρατιωτικό χαρακτήρα.

Ανασκαμμένο λάβαρο με κεφαλή κάπρου. © Norfolk Museums Service

Όπως επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι, τα αντικείμενα παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με αντίστοιχα ευρήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι οι κοινότητες της Βρετανίας ήταν ήδη τότε ενταγμένες σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτισμικών ανταλλαγών.

Τα ευρήματα βρίσκονται σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση και απαιτούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πριν μελετηθούν σε βάθος. Οι αρμόδιοι φορείς δηλώνουν πάντως την πρόθεσή τους να παραμείνουν στο Νόρφολκ, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.

Η ανακάλυψη θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά του BBC Two Digging for Britain, η οποία προβάλλεται στις 14 Ιανουαρίου.

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper, Κεντρική φωτογραφία: Με τα κεντρικά μεταλλικά εξαρτήματα των ασπίδων και το λάβαρο με κεφαλή κάπρου να έχουν ανασκαφεί από τον συμπαγή όγκο, αποκαλύπτεται το carnyx. Το αντικείμενο είναι εξαιρετικά εύθραυστο και απαιτεί εργασίες συντήρησης πριν μπορέσει να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το μπλοκ. © Norfolk Museums Service

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβετσκί, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
Οργή Τραμπ 08.01.26 Upd: 21:02

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;
Η ιστορία επαναλαμβάνεται 08.01.26

Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της πριν από 46 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία – Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό
Συγκάλυψη 08.01.26

Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία στη Μινεάπολη - Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με αρκετές διαμαρτυρίες να έχουν προγραμματιστεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό του ICE

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ
Πήρε «χάρη» 08.01.26

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Η Γαλλία αντάλλαξε τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, μπασκετμπολίστα Ντανίιλ Κασάτκιν, με τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που βρισκόταν στη Ρωσία. Οι δύο άνδρες εκπροσωπούνταν από τον ίδιο δικηγόρο.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
Alligator Alcatraz 08.01.26

Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους

Η ιδέα, που προορίζεται για Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει ως στόχο να μειώσει τις απόπειρες απόδρασης και να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε έξοδα προσωπικού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο