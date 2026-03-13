Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»
- Τέλος τα σχολικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρδίτσας λόγω χρεών της Περιφέρειας - Σε απόγνωση γονείς και μαθητές
- Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
- Άγριο έγκλημα: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του
- Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερα από 100 χρόνια από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε πρόσφατα στο Μουσείο Καλών Τεχνών της πόλης Μπλουά στη Γαλλία, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά χειρόγραφα που έχουν σωθεί από την αρχαιότητα, σύμφωνα με το Art News.
Στη μία πλευρά της περγαμηνής διακρίνεται τμήμα από το έργο του Αρχιμήδη «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου», μια από τις σημαντικότερες πραγματείες του μεγάλου μαθηματικού. Η άλλη πλευρά είχε καλυφθεί με εικονογράφηση πιθανότατα τον 20ό αιώνα, γεγονός που συνέβαλε στο να παραμείνει για χρόνια απαρατήρητο το αρχικό κείμενο.
Ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνα
Το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη δημιουργήθηκε τον 10ο αιώνα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει αντιγραφές αρκετών έργων του αρχαίου επιστήμονα. Στον Μεσαίωνα, όμως, πολλά από τα αρχικά κείμενα σβήστηκαν, ώστε η περγαμηνή να χρησιμοποιηθεί ξανά για την αντιγραφή άλλων κειμένων. Η πρακτική αυτή ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη, καθώς οι περγαμηνές από δέρμα ζώου ήταν ακριβές και σπάνιες.
Η συγκεκριμένη σελίδα φαίνεται πως χάθηκε κάποια στιγμή μετά το 1906, όταν ένας ιστορικός είχε φωτογραφίσει το χειρόγραφο. Σήμερα το Παλίμψηστο φυλάσσεται στο Walters Art Museum της Βαλτιμόρης, ενώ το 1998 αγοράστηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s από ανώνυμο συλλέκτη έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων — ποσό που αντικατοπτρίζει τη μοναδική επιστημονική του αξία.
Οι νέες τεχνολογίες που αποκαλύπτουν το κείμενο
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ερευνητές κατάφεραν να αποκαλύψουν σβησμένα κείμενα του Αρχιμήδη με τη βοήθεια πολυφασματικής απεικόνισης, μια τεχνική που επιτρέπει την ανάγνωση γραφών που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.
Η πρόσφατη ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για νέες μελέτες. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως αναλύσεις φθορισμού ακτίνων Χ με σύγχροτρον, προκειμένου να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα τμήματα κειμένων που παραμένουν κρυμμένα μέσα στις σελίδες του χειρογράφου.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην έρευνα γύρω από το Παλίμψηστο, με την ελπίδα ότι θα φωτίσει ακόμη περισσότερες πτυχές του έργου του Αρχιμήδη, ενός από τους σημαντικότερους επιστήμονες της αρχαιότητας.
- Κούβα: Υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και του Τραμπ, ο πρόεδρος Ντίαζ-Κανέλ θα απευθυνθεί στα ΜΜΕ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό 52χρονης – Τον κλείδωσε μέσα στο σπίτι η γυναίκα
- Παναθηναϊκός: Τι έγραψαν στη Σερβία για την… αντικατάσταση του Μποντιρόγκα στα λάβαρα του ΟΑΚΑ
- Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
- Τι αλλαγές φέρνει η νέα διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις
- Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
- Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα «εχθρός» των οστών μας
- Δημοψήφισμα στο Καζακστάν για την ψήφιση νέου Συντάγματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις