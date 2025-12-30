Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγροκτηνοτρόφοι στα μπλόκα αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω παρά τις διασπαστικές κινήσεις που ξαφνικά εκδηλώθηκαν. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έλευση του νέου έτους ανοίγουν τους δρόμους και προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει την επικοινωνιακή της αντεπίθεση και επεξεργάζεται «Plan B» για την άρση του αδιεξόδου.

Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων

Στους δρόμους τα τρακτέρ αναδιατάσσονται και οι αγροκτηνοτρόφοι διαβεβαιώνουν πως θα διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, όπως έκαναν και τα Χριστούγεννα. Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη προσανατολίζεται για το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους, πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καθορίσει τα επόμενα βήματά τους.

Ανοίγουν οι δρόμοι

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας. Οι αγρότες, την Τρίτη (30/12), θα επιτρέψουν εκ νέου την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας. Ανοιχτούς δρόμους μέχρι και τη Δευτέρα 5/1 για όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, για να διευκολύνουν τους οδηγούς.

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

<br />

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης

Μήνυμα σε πολλαπλές κατευθύνσεις επιχείρησε να στείλει ο πρωθυπουργός εν μέσω νέων κινητοποιήσεων. Η «πάσα» που έλαβε η κυβέρνησή του από τα «μπλόκα των προθύμων» και η ξαφνική ζέση να κάτσουν μαζί του στο τραπέζι του διαλόγου αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά στο έπακρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναγνωρίζοντας ότι στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση και κάποιοι τους «τραμπουκίζουν» για «να μη σπάσει το μέτωπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Action 24, άνοιξε τα χαρτιά του και έδειξε τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Αφού αρχικά αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν οι παραγωγοί του πρωτογενή τομέα παραγωγής να κλείνουν δρόμους και να ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση, χτύπησε κατευθείαν στο… «ψαχνό».

Είπε πως «η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα και έκανε αντιπαραβολές τύπου: 400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα.

Στις κατηγορίες περί «τραμπουκισμού» απάντησε από την ίδια τηλεοπτική συχνότητα ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας: «Οι αγρότες δεν τραμπουκίζουν κανένα. Αντίθετα, η κυβέρνηση και κάποιοι βουλευτές της είναι αυτοί που τραμπουκίζουν τους αγρότες, όταν στοχοποιούν ανθρώπους λέγοντας ότι δήθεν είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων.

Καλώς τα… παιδιά

Έχοντας στο μυαλό του την «κίνηση των 18» που αποδείχτηκε μικρότερη τόνισε πως «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους ‘τραμπουκίζουν’ για ‘να μη σπάσει το μέτωπο’» φτιάχνοντας ένα κλίμα που εξυπηρετεί την κυβέρνησή του: της διάσπασης του αγροτικού μετώπου.

Αφού έστρωσε τον δρόμο τόνισε πως «η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο».

Ζήτησε από τους εκδρομείς να δείξουν «κατανόηση μέχρι τα Φώτα» προεξοφλώντας πως δεν θα υπάρχει άμεσα αποκλιμάκωση και μίλησε για αντιστροφή της πραγματικότητα όταν λέγεται πως «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία». Είπε πως «η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια» και έφτιαξε το επιθυμητό αφήγημα, δηλαδή: «Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επεσήμανε (ΣΚΑΪ) ότι η κυβέρνηση έκανε γενναία βήματα για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να μετάσχουν στον διάλογο, ενώ αναφέρθηκε και στα μπλόκα που εμφανίστηκαν διατεθειμένα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Ο υπουργός επιχείρησε να υποβαθμίσει τα αιτήματα των αγροτών, όπως πχ το αίτημα για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε οι αγρότες να συζητούν με την κυβέρνηση για πιο σημαντικά προβλήματα. Για τη μείωση της τιμής του ρεύματος δήλωσε γενικά τη διάθεση της κυβέρνησης να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές αλλά πέταξε το μπαλάκι στη ΔΕΗ για τις τελικές αποφάσεις, χωρίς να μπορεί να δώσει κάτι πιο συγκεκριμένο σαν δέσμευση παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την υποβολή του αιτήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιπες υποσχέσεις του υπουργού που δεν προσέφεραν κάτι καινούριο στη συζήτηση ώστε να υπάρξει ένα περιθώριο διαλόγου.

«Το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες» είπε ο κ. Τσιάρας που έκανε και αυτός αναφορά στην «κίνηση των 18».