Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στην εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και του νοτιοαμερικάνικου μπλοκ Μercosur.

Τουλάχιστον αυτό έδειχνε προς τα έξω. Δεν έχουν περάσει ούτε δυο εβδομάδες από όταν η ακροδεξιά «σιδηρά κυρία» της Ρώμης, «έριξε ψυχρολουσία» στην υπογραφή της συμφωνίας, για να χρησιμοποιήσουμε τους τίτλους του ευρωπαϊκού Τύπου.

Τι μεσολάβησε και τώρα η Μελόνι φέρεται έτοιμη να υπερφηφίσει άμεσα τη συμφωνία; Το Bloοmberg, επικαλούμενο «πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες», αναφέρει ότι η Ιταλία «σκοπεύει να αναθεωρήσει τη στάση της και να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας κατά τη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ στις 9 Ιανουαρίου».

Επιβεβαιώνει το «ναι» της Μελόνι το Politico

Στην ίδια γραμμή κινείται δημοσίευμα του Politico, που επίσης επικαλείται «ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση των εξελίξεων», και μίλησαν υπό τη συνθήκη της ανωνυμίας.

Όπως δήλωσαν πέντε αξιωματούχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει νέα ανακοίνωση, με στόχο να καθησυχάσει τις χώρες που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία πριν από την αποφασιστική ψηφοφορία.

Ενώ το περιεχόμενο της δήλωσης δεν είναι ακόμη σαφές, θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις σχετικά με τις πληρωμές προς τους Ευρωπαίους αγρότες.

Αυτό θα ήταν κρίσιμο για την ανάκτηση της υποστήριξης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία «τράβηξε χειρόφρενο», πριν τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα, υπό την πίεση των πιέσων των αγροτών.

Πάντως εκπρόσωποι της ιταλικής κυβέρνησης που μίλησαν στο Βloomberg τόνισαν ότι τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ότι οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΕΕ- Mercosur

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς που θα καλύπτει περίπου 780 εκατομμύρια καταναλωτές, με σταδιακή κατάργηση των δασμών σε βασικά προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ. Η ΕΕ θα μπορεί να εξάγει με ευνοϊκούς όρους αυτοκίνητα και άλλα βιομηχανικά αγαθά, ενώ θα εισάγει με χαμηλούς ως μηδενικούς δασμούς, αγροτικά κυρίως προϊόντα που παράγουν σε αφθονία οι χώρες της Mercosur: Βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, σόγια.

Επιπρόσθετα, και οι δύο πλευρές αποκτούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην Ουάσιγκτον και στο δασμολογικό πόλεμο που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Γεφύρι της Άρτας η Μercosur

Σύμφωνα με τους αναλυτές πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση

Για πάνω από είκοσι χρόνια, οι διαπραγματεύσεις διακόπτονταν και ξεκινούσαν εκ νέου, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να συμφωνήσουν σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και αγροδιατροφικών προτύπων της Mercosur. Η ανάλυση του Bloomberg Economics εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της Mercosur έως 0,7% και της Ευρώπης κατά 0,1%. Από γεωπολιτική άποψη, η συνθήκη θα ενισχύσει την παρουσία της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει καθιερωθεί ως κύριος προμηθευτής βιομηχανικών αγαθών και αγοραστής πρώτων υλών.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ντιλ που θα ευνοήσει το βιομηχανικό κλάδο της ΕΕ, ιδίως τη στρυμωγμένη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά αναμένεται να πλήξει σκληρά τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτροφους. Γι’αυτό άλλωστε έχουν ξεσηκωθεί, με πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις.

Τι ζητάει η Μελόνι για να πει «ναι»

Η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της Μελόνι δεν είναι «κωλοτούμπα», αλλά έχει προαναγγελθεί με προσεκτικές δηλώσεις και διπλωματικούς ελιγμούς όλο το προηγούμενο διάστημα.

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, η Μελόνι επέμεινε ότι υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur είναι πρόωρη, ζητώντας περισσότερες διασφαλίσεις για τους ευρωπαίους αγρότες. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η Ιταλία σκοπεύει να εμποδίσει ή να αντιταχθεί στη συμφωνία. Σκοπεύουμε να εγκρίνουμε τη συμφωνία μόνο όταν περιλαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις αμοιβαιότητας για τον αγροτικό μας τομέα».

Οι συσχετισμοί για την υπογραφή της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, για να ισχύσει η συμφωνία με τη Μercosur απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Πρέπει να την υπερψηφίσουν τα 15 από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της.

Η Ιταλία, με τον μεγάλο πληθυσμό της, κατέχει ουσιαστικά την αποφασιστική ψήφο. Εάν η Κομισιόν μπορεί να προσφέρει οικονομικές διαβεβαιώσεις προς τους αγρότες, π.χ. ότι θα τους δοθούν κάποια επιπλέον χρήματα στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ 2028-2034, αυτό θα βοηθούσε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ.

Οι νέες παραχωρήσεις ενδέχεται να μην πείσουν τη Γαλλία και την Πολωνία, τους κύριους αντιπάλους της συμφωνίας με τη Mercosur. Ωστόσο, χωρίς την Ιταλία, αυτές οι χώρες και οι σύμμαχοί τους δεν θα έχουν τις απαραίτητες ψήφους για να μπλοκάρουν τη συμφωνία την Παρασκευή.