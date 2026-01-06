newspaper
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στην εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και του νοτιοαμερικάνικου μπλοκ Μercosur.

Τουλάχιστον αυτό έδειχνε προς τα έξω. Δεν έχουν περάσει ούτε δυο εβδομάδες από όταν η  ακροδεξιά «σιδηρά κυρία» της Ρώμης, «έριξε ψυχρολουσία» στην υπογραφή της συμφωνίας, για να χρησιμοποιήσουμε τους τίτλους του ευρωπαϊκού Τύπου.

Τι μεσολάβησε και τώρα η Μελόνι φέρεται έτοιμη να υπερφηφίσει άμεσα τη συμφωνία; Το Bloοmberg, επικαλούμενο «πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες», αναφέρει ότι η Ιταλία «σκοπεύει να αναθεωρήσει τη στάση της και να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας κατά τη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ στις 9 Ιανουαρίου».

Επιβεβαιώνει το «ναι» της Μελόνι το Politico

Στην ίδια γραμμή κινείται δημοσίευμα του Politico, που επίσης επικαλείται «ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση των εξελίξεων», και μίλησαν υπό τη συνθήκη της ανωνυμίας.

Όπως δήλωσαν πέντε αξιωματούχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει νέα ανακοίνωση, με στόχο να καθησυχάσει τις χώρες που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία πριν από την αποφασιστική ψηφοφορία.

Ενώ το περιεχόμενο της δήλωσης δεν είναι ακόμη σαφές, θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις σχετικά με τις πληρωμές προς τους Ευρωπαίους αγρότες.

Αυτό θα ήταν κρίσιμο για την ανάκτηση της υποστήριξης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι, η οποία «τράβηξε χειρόφρενο», πριν τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα, υπό την πίεση των πιέσων των αγροτών.

Πάντως εκπρόσωποι της ιταλικής κυβέρνησης που μίλησαν στο Βloomberg τόνισαν ότι τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ότι οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΕΕ- Mercosur

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς που θα καλύπτει περίπου 780 εκατομμύρια καταναλωτές, με σταδιακή κατάργηση των δασμών σε βασικά προϊόντα που θα διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ. Η ΕΕ θα μπορεί να εξάγει με ευνοϊκούς όρους αυτοκίνητα και άλλα βιομηχανικά  αγαθά, ενώ θα εισάγει με χαμηλούς ως μηδενικούς δασμούς, αγροτικά κυρίως προϊόντα που παράγουν σε αφθονία οι χώρες της Mercosur: Βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, σόγια.

Επιπρόσθετα, και οι δύο πλευρές αποκτούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην Ουάσιγκτον και στο δασμολογικό πόλεμο που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Γεφύρι της Άρτας η Μercosur

Σύμφωνα με τους αναλυτές πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση

Για πάνω από είκοσι χρόνια, οι διαπραγματεύσεις διακόπτονταν και ξεκινούσαν εκ νέου, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να συμφωνήσουν σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και αγροδιατροφικών προτύπων της Mercosur.  Η ανάλυση του Bloomberg Economics εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της Mercosur έως 0,7% και της Ευρώπης κατά 0,1%. Από γεωπολιτική άποψη, η συνθήκη θα ενισχύσει την παρουσία της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει καθιερωθεί ως κύριος προμηθευτής βιομηχανικών αγαθών και αγοραστής πρώτων υλών.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ντιλ που θα ευνοήσει το βιομηχανικό κλάδο της ΕΕ, ιδίως τη στρυμωγμένη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά αναμένεται να πλήξει σκληρά τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτροφους. Γι’αυτό άλλωστε έχουν ξεσηκωθεί, με πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις.

Τι ζητάει η Μελόνι για να πει «ναι»

Η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της Μελόνι δεν είναι «κωλοτούμπα», αλλά έχει προαναγγελθεί με προσεκτικές δηλώσεις και διπλωματικούς ελιγμούς όλο το προηγούμενο διάστημα.

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, η Μελόνι επέμεινε ότι υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur είναι πρόωρη,  ζητώντας περισσότερες διασφαλίσεις για τους ευρωπαίους αγρότες. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η Ιταλία σκοπεύει να εμποδίσει ή να αντιταχθεί στη συμφωνία. Σκοπεύουμε να εγκρίνουμε τη συμφωνία μόνο όταν περιλαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις αμοιβαιότητας για τον αγροτικό μας τομέα».
Οι συσχετισμοί για την υπογραφή της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, για να ισχύσει η συμφωνία με τη Μercosur απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Πρέπει να την υπερψηφίσουν τα 15 από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της.

Η Ιταλία, με τον μεγάλο πληθυσμό της, κατέχει ουσιαστικά την αποφασιστική ψήφο. Εάν η Κομισιόν μπορεί να προσφέρει οικονομικές διαβεβαιώσεις προς τους αγρότες, π.χ. ότι θα τους δοθούν κάποια επιπλέον χρήματα στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ 2028-2034, αυτό θα βοηθούσε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ.

Οι νέες παραχωρήσεις ενδέχεται να μην πείσουν τη Γαλλία και την Πολωνία, τους κύριους αντιπάλους της συμφωνίας με τη  Mercosur. Ωστόσο, χωρίς την Ιταλία, αυτές οι χώρες και οι σύμμαχοί τους δεν θα έχουν τις απαραίτητες ψήφους για να μπλοκάρουν τη συμφωνία την Παρασκευή.

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
AI Deepfakes 05.01.26

Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις
Ακρίβεια και ρίσκα 05.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Οι επενδύσεις, το στοίχημα του ΤΑ, η αύξηση του ΑΕΠ και των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση του χρέους, το αγκάθι της ακρίβειας και τα ρίσκα - Οι κυβερνητικές προσδοκίες για την οικονομία του 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
