Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σε δήλωσή του την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur».

Παρά την «αναμφισβήτητη πρόοδο», η οποία «πρέπει να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», «πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα μιας ομόφωνης πολιτικής απόρριψης της συμφωνίας, όπως αποδεικνύεται σαφώς από τις πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία» στη Γαλλία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, βρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, με τους αγρότες να έχουν στρατοπεδεύσει στο Παρίσι, αλλά και με τον κίνδυνο να πέσει η κυβέρνηση Λεκορνί, υποστήριξε μεταξύ άλλων:

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και συγκεκριμένη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας».

«Ξεπερασμένη συμφωνία»

Στη δήλωσή του, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι ξεπερασμένη».

Είπε επίσης ότι «η Γαλλία υποστηρίζει το διεθνές εμπόριο, αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει ξεπεραστεί διότι τελεί υπό διαπραγμάτευση πάρα πολύ καιρό σε ξεπερασμένες βάσεις».

«Ενώ η διαφοροποίηση του εμπορίου είναι απαραίτητη, τα οικονομικά οφέλη της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur θα είναι περιορισμένα για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη (αύξηση μόνο 0,05% στο ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, σύμφωνα με την Επιτροπή)», υποστήριξε.

Αυτό τόνισε, «δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων γεωργικών τομέων που είναι απαραίτητοι για την επισιτιστική μας κυριαρχία».

«Ρήτρα διασφάλισης»

Πάντως, ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε από τις Βρυξέλλες. Αυτή όπως είπε είναι «μια συγκεκριμένη ρήτρα διασφάλισης», ένα είδος «φρένου έκτακτης ανάγκης» στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur, σε περίπτωση αστάθειας της αγοράς στην Ευρώπη, καθώς και «αμοιβαία μέτρα για τις συνθήκες παραγωγής» και ενισχυμένους «ελέγχους».

«Αρκετές από αυτές τις προόδους πρέπει ακόμη να οριστικοποιηθούν και η Γαλλία θα διασφαλίσει ότι αυτό θα γίνει», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Για την ΚΑΠ

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε επίσης άλλες «σημαντικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και τις τιμές των λιπασμάτων.

Τι αναμένεται να συμβεί

Το γεγονός ότι η Γαλλία αποφάσισε να καταψηφίσει τη συμφωνία με την οικονομική ένωση των χωρών της Λατινικής Αμερικής Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη), δεν σημαίνει ότι τελικά η συμφωνία δεν θα εγκριθεί.

Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί αύριο Παρασκευή, έπειτα από 25 χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.

Αυτό που απαιτείται για να εγκριθεί η συμφωνία με τη Mercosur είναι η ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή να συμφωνήσουν τα 15 από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65 % του πληθυσμού της.

Καθώς η Ιταλία, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, αποφάσισε να την υποστηρίξει, δεν υπάρχουν ελπίδες να σχηματιστεί η ισχυρή μειοψηφία που θα μπορούσε να σταματήσει τη διαδικασία. Ισχυρές (και πληθυσμιακά) χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία στηρίζουν τη συμφωνία. Η Γαλλία έχει ως συμμάχους την Πολωνία και την Ουγγαρία, αλλά και την Ιρλανδία, που σήμερα επίσης αποφάσισε να καταψηφίσει.