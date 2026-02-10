science
RENURE: H EE προωθεί λιπάσματα από κοπριά για να περιορίσει τη χημική ρύπανση
Περιβάλλον 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:43

RENURE: H EE προωθεί λιπάσματα από κοπριά για να περιορίσει τη χημική ρύπανση

Η ΕΕ μειώνει την εξάρτηση των αγροτών από τα εισαγόμενα λιπάσματα με νέους κανόνες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Νέους κανόνες της ΕΕ για τα λιπάσματα RENURE (ανάκτηση αζώτου από κοπριά), οι οποίοι φιλοδοξούν να μειώσουν το κόστος για τους αγρότες και να μειώσουν την εξάρτηση του αγροτικού τομέα από τα εισαγόμενα, ενέκρινε η Κομισιόν.

Το RENURE αναφέρεται σε προϊόντα λίπανσης που προέρχονται από επεξεργασμένη κοπριά ζώων, στα οποία τα θρεπτικά συστατικά ανακτώνται και μετατρέπονται σε μορφές που μπορούν να υποκαταστήσουν τα ανόργανα λιπάσματα.

«Με την έγκριση των νέων κανόνων για τα λιπάσματα , η Ευρώπη μετατρέπει τα απόβλητα σε αξία»

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν τη χρήση των λιπασμάτων αυτών σε ποσότητες πάνω από το όριο της κοπριάς, όπως αυτό καθορίζεται στην οδηγία για τη νιτρορύπανση. Έτσι, τα κράτη μέλη και οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα με λιπάσματα RENURE. «Αυτό θα γίνει με ασφαλή τρόπο ώστε να μην διασαλευτεί η προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος», επισημαίνει η Κομισιόν.

Επίσης, θα μειωθεί το κόστος για τους αγρότες και θα αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία του αγροτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στον περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενα λιπάσματα.

Η πρόταση της ΕΕ

Ύστερα από τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία των εκπροσώπων των κρατών μελών στην επιτροπή για τη νιτρορύπανση στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, η πρόταση RENURE της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έλεγχο. Κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα δεν διατύπωσε αντιρρήσεις για την τροποποίηση.

Η τροποποίηση της οδηγίας για τη νιτρορύπανση θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα. Θα ισχύει μόνο στα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να εγκρίνουν τη χρήση λιπασμάτων RENURE. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την τροποποίηση στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Με την έγκριση αυτών των νέων κανόνων για τα λιπάσματα RENURE, η Ευρώπη μετατρέπει τα απόβλητα σε αξία – μειώνουμε τις εισαγωγές λιπασμάτων, στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών, και ενισχύουμε τη στρατηγική μας αυτονομία, προστατεύοντας παράλληλα τα ύδατα και το περιβάλλον».

Πηγή: OT.gr

Vita.gr
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
