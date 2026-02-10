Νέους κανόνες της ΕΕ για τα λιπάσματα RENURE (ανάκτηση αζώτου από κοπριά), οι οποίοι φιλοδοξούν να μειώσουν το κόστος για τους αγρότες και να μειώσουν την εξάρτηση του αγροτικού τομέα από τα εισαγόμενα, ενέκρινε η Κομισιόν.

Το RENURE αναφέρεται σε προϊόντα λίπανσης που προέρχονται από επεξεργασμένη κοπριά ζώων, στα οποία τα θρεπτικά συστατικά ανακτώνται και μετατρέπονται σε μορφές που μπορούν να υποκαταστήσουν τα ανόργανα λιπάσματα.

«Με την έγκριση των νέων κανόνων για τα λιπάσματα , η Ευρώπη μετατρέπει τα απόβλητα σε αξία»

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν τη χρήση των λιπασμάτων αυτών σε ποσότητες πάνω από το όριο της κοπριάς, όπως αυτό καθορίζεται στην οδηγία για τη νιτρορύπανση. Έτσι, τα κράτη μέλη και οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα με λιπάσματα RENURE. «Αυτό θα γίνει με ασφαλή τρόπο ώστε να μην διασαλευτεί η προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος», επισημαίνει η Κομισιόν.

Επίσης, θα μειωθεί το κόστος για τους αγρότες και θα αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία του αγροτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στον περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενα λιπάσματα.

Η πρόταση της ΕΕ

Ύστερα από τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία των εκπροσώπων των κρατών μελών στην επιτροπή για τη νιτρορύπανση στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, η πρόταση RENURE της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έλεγχο. Κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα δεν διατύπωσε αντιρρήσεις για την τροποποίηση.

Η τροποποίηση της οδηγίας για τη νιτρορύπανση θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα. Θα ισχύει μόνο στα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να εγκρίνουν τη χρήση λιπασμάτων RENURE. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την τροποποίηση στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Με την έγκριση αυτών των νέων κανόνων για τα λιπάσματα RENURE, η Ευρώπη μετατρέπει τα απόβλητα σε αξία – μειώνουμε τις εισαγωγές λιπασμάτων, στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών, και ενισχύουμε τη στρατηγική μας αυτονομία, προστατεύοντας παράλληλα τα ύδατα και το περιβάλλον».

Πηγή: OT.gr